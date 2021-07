Crisiscentrum VS schetst grimmig beeld van deltavariant: ‘Even besmettelijk als waterpokken’

Het document schetst een behoorlijk grimmig beeld van de in India ontdekte deltavariant. Volgens het Amerikaanse instituut is de variant overdraagbaarder dan de virussen die SARS, Ebola, verkoudheid, de seizoensgriep en pokken veroorzaken. Het zou zelfs even besmettelijk zijn als de waterpokken.

Een infectie met de deltavariant veroorzaakt volgens het document virushoeveelheden in de luchtwegen die tien keer hoger liggen dan bij mensen die besmet zijn met de alfavariant. “De volgende stap is erkennen dat de oorlog is veranderd”, klinkt het.

Dinsdag werd het advies omtrent mondmaskers voor gevaccineerden al aangepast in de VS, het document in kwestie lag mee aan de basis van die beslissing. Het CDC raadt nu aan dat ook gevaccineerde mensen binnenshuis mondmaskers dragen in openbare gelegenheden. Maar het interne document suggereert dat zelfs die aanbeveling niet ver genoeg gaat. “Gezien de hogere overdraagbaarheid en de huidige vaccinatiegraad, is een masker overal essentieel”, zo staat er.

Lees ook Hoe groot is de kans dat een mutant de bestaande vaccins kan omzeilen? ‘Die komt er. Die zekerheid kan ik geven’

Joe Biden kondigde donderdag nog aan dat niet-gevaccineerde ambtenaren opnieuw mondmaskers moeten dragen, ze worden daarnaast ook wekelijks onderworpen aan een coronatest.

Er zijn momenteel ongeveer 35.000 besmettingen per week onder 162 miljoen gevaccineerde Amerikanen. Dat blijkt uit gegevens die het CDC sinds 24 juli verzamelde. Maar het agentschap houdt niet alle milde of asymptomatische infecties bij, dus de werkelijke incidentie ligt wellicht hoger.

In de Verenigde Staten waren er sinds donderdag gemiddeld 71.000 nieuwe gevallen per dag.