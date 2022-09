Criminoloog Manu Pintelon over de gebreken van eerste Belgische detentiehuis: ‘Er zullen 56 mensen wonen. Dat is te veel’

Waarin verschilt het Kortrijkse detentiehuis van het model waar u voor pleit?

“De klassieke gevangenis is gestoeld op het principe van isolatie, terwijl het net cruciaal is dat gedetineerden hun sociale contacten met de omgeving herstellen. Vroeg of laat keren ze immers terug naar de samenleving. Onderzoek en praktijkervaringen uit het buitenland tonen aan dat bij detentiehuizen drie pijlers belangrijk zijn om recidive te verminderen. Het moeten in de eerste plaats kleinschalige huizen zijn, ze moeten aansluiting krijgen met de buurt en er moet ruimte zijn voor een gedifferentieerde strafuitvoering. In het eerste Belgische huis wordt de structuur overgenomen en zullen er 56 mensen wonen. Dat is te veel, het is eigenlijk een gevangenis in het klein. We hebben wel vertrouwen in het Kortrijkse team, maar zij botsen ook op de bestaande wetgeving en praktische moeilijkheden.”

Manu Pintelon, criminoloog. Beeld rv

De gevangenissen zitten overvol en er is een personeelstekort. Hoe realistisch is het dan om op korte termijn zo’n kleinschaliger model uit te rollen?

“Het is moeilijk en ik zou niet in de schoenen van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) willen staan. Vorig jaar keurde het parlement zijn plan om vijftien detentiehuizen te bouwen goed. Dat is positief, maar het risico bestaat dat ze nu gekaapt worden om de kortgestraften in op te vangen. Sinds 1 september worden celstraffen korter dan drie jaar uitgevoerd, terwijl ze tot voor kort systematisch vergleden naar elektronisch toezicht. Terwijl wij hoopten dat er gefocust zou worden op moeders met jonge kinderen, mensen aan het eind van hun straf en jongvolwassenen. De minister en zijn kabinet moeten nog meer doordacht te werk gaan en nadenken over zinvolle detentie. Het capaciteitsprobleem moet op een andere manier opgelost worden. Op termijn hopen we dan dat alle gevangenissen vervangen worden door detentiehuizen.”

Hoe groot is de kans dat de financiële kosten zullen opwegen tegen de baten?

“Van Quickenborne maakte voor de eerste vijftien huizen, goed voor 720 plaatsen, 92 miljoen euro vrij. Het gaat daarbij om een verschuiving van investeringen. In detentiehuizen ligt de personeelskost hoger omdat je er de mens achter de gedetineerde leert kennen, waardoor een veiligere sfeer ontstaat. Op die manier moet je minder in andere veiligheidsmaatregelen investeren. Daarnaast is het erg duur om gevangenissen te bouwen, terwijl er genoeg leegstaande panden zijn waarin kleine groepen gedetineerden kunnen samenleven. De minister van Justitie liet eerder weten dat de recidivegraad rond de 70 procent ligt. Dat heeft ook een zware kost.”

Menselijk contact is voor bewoners eveneens belangrijk, maar in Kortrijk protesteren buurtbewoners hevig tegen het detentiehuis. Hoe kan dat draagvlak groeien?

“In Kortrijk kregen veel mensen het nieuws pas toen het al zeker was dat het detentiehuis er zou komen. Daardoor voelden ze zich gepasseerd en dat moet in de toekomst anders verlopen. Na de opening moeten er nog meer momenten zijn waarop omwonenden kunnen zien hoe het binnen verloopt. Dat kan via opendeurdagen, maar bijvoorbeeld ook door duidelijk te maken wat de functie voor de buurt is. In het Mechelse transitiehuis onderhielden gedetineerden zo de tuin van het lokale woon-zorgcentrum. Een koffiebar uitbaten behoort eveneens tot de mogelijkheden. Al stip ik graag aan dat wij ook vinden dat er gesloten huizen moeten zijn. Bepaalde gedetineerden kunnen overdag naar buiten gaan om te werken of een opleiding te volgen, anderen blijven nog steeds binnen. Die differentiatie is dus cruciaal.”