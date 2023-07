Criminoloog en filosoof Karianne Boer: ‘Bij ons bestaan er nog geen motels waar je terecht kunt om seks te hebben met een robot. In Duitsland wel’

Wat betekent het om mens te zijn in een van technologie doordrongen wereld?, zo vraagt Karianne Boer zich af op de Love Tomorrow Conference. ‘Erg lang zal het niet meer duren voor de kunstbaarmoeder er is.’

De Belgisch-Nederlandse criminoloog, filosoof en rechtssocioloog Karianne Boer (1978) is als onderzoeker verbonden aan het Fundamental Rights Research Centre van de VUB. “Mijn overkoepelende onderzoeksthema is fundamentele rechten, technologie en de mogelijke gevolgen van transhumanisme. Met veel aandacht voor infotechnologie, zoals artificiële intelligentie (AI), en biotechnologie. Dat gaat dan van een chipimplantaat om de hersenen te stimuleren, over kunstmatig ingrijpen in het levensbegin en -einde, tot de transhumanistische droom van het versmelten van mens en machine.”

Een van de boegbeelden van dat transhumanisme is de Amerikaans-Venezolaanse National Geographic-documentairemaker Jason Silva. Op de Love Tomorrow-conferentie pleit Silva voor het volop omarmen van de technologie, terwijl Boer de verdediging opneemt van de mens. “Ik ben niet antitranshumanisme”, zegt ze. “Maar op basis van de inzichten die ik tot nu met mijn onderzoek verzamelde, ben ik voorlopig geneigd de mens van vlees en bloed in bescherming te nemen. Activistische transhumanisten willen alle kwetsbaarheid weg. Ouderdom, ziekte en dood schakelen ze met hulp van de technologie liefst volledig uit. Ze geloven heilig in techsolutionisme. Alleen is er zonder kwetsbaarheid geen mens meer.”

‘Ouderdom, ziekte en dood schakelen trans­humanisten met hulp van de ­technologie liefst volledig uit’, zegt Boer. ‘Ze geloven heilig in tech­solutionisme.’ Beeld © Stefaan Temmerman

Die strijd tegen veroudering, aftakeling en dood wordt toch vooral gevoerd door een kleine groep van zeer rijke mensen, vaak techmiljardairs? Zoals de Amerikaanse ondernemer Bryan Johnson die een fortuin investeert in het oprekken van zijn levensduur.

“Ze doen dat in de eerste plaats voor zichzelf, wat het transhumanisme in zekere zin tot een egoïstische beweging maakt. Natuurlijk beweren ze: ‘Van zodra de technologie er is, plukt iedereen er de vruchten van.’ De werkelijkheid toont iets anders. Waarom investeren ze hun geld niet in de zoektocht naar een vaccin tegen malaria? Dat is er nog altijd niet. Wellicht vinden ze dat niet zo interessant; het zijn vooral Afrikaanse kinderen die daaraan sterven. Ik vind die houding stuitend; ze druist in tegen het fundamentele recht op gelijkheid en non-discriminatie.”

Het is toch niet allemaal kommer en kwel? Dankzij technologie zoals een cochleair implantaat, bijvoorbeeld, kunnen dove mensen eindelijk horen.

“Zeker. Ik noem dat de ‘transhumanistische paradox’. Als je de natuur gewoon haar gang laat gaan, word je op een bepaald moment moreel onmenselijk. We doen er alles aan om heel kleine kinderen te redden, we grijpen zelfs perinataal in en opereren het ongeboren kind in de buik van de zwangere moeder. U zal mij niet vlug horen zeggen: ‘Dit mogen we niet langer doen.’ Integendeel. Technologie omringt ons en we kunnen ogenschijnlijk niet meer zonder. Als we technologie ontwerpen en gebruiken om een mensenleven te redden of iemand beter te maken, gedragen we ons moreel humaan. Tezelfdertijd vergroten we door het creëren van al deze nieuwe technologie de ecologische problemen op onze planeet. Het vergroten van díé ellende is moreel inhumaan.”

'In september begin ik met een onderzoek naar de juridische implicaties van de kunstbaarmoeder', vertelt Karianne Boer. 'Op dit moment werken wereldwijd vijf teams aan deze nieuwe technologie.' Beeld © Stefaan Temmerman

“Ik worstel zelf met die transhumanistische paradox. Het zou goed zijn als steeds meer mensen zich ervan bewust worden; een volgende stap is dan misschien een publiek debat. Ik vind trouwens dat daar ook in het parlement over gedebatteerd moet worden. Niet eenmaal, maar verschillende keren.

“Rechtsfaculteiten zouden veel meer aan proactieve rechtswetenschap moeten doen. Wat wil zeggen dat juristen zich over nieuwe technologie moeten buigen nog vóór ze op de markt is. Zelf begin ik in september met een onderzoek naar de juridische implicaties van de kunstbaarmoeder. Op dit moment werken wereldwijd vijf teams aan deze nieuwe technologie. Erg lang zal het niet meer duren voor die er ook is. De Amerikanen starten binnenkort met klinische proeven. De bedoeling is om extreem vroeg geboren baby’s meer kans op overleven te geven.”

De uiterste consequentie van de kunstbaarmoeder zou kunnen zijn dat er ooit baby’s ‘gekweekt’ worden zonder moeder?

“We moeten onderscheid maken tussen gedeeltelijke en volledige ectogenese (proces waarbij de foetus buiten het menselijk lichaam volgroeit, JS). Full ectogenesis is inderdaad die oude sciencefictiongedachte om embryo’s volledig kunstmatig buiten de natuurlijke baarmoeder te laten groeien. Een bevruchte eicel wordt dan in de kunstbaarmoeder een baby. De lichamelijke band tussen moeder en kind is radicaal doorgeknipt. Begrijpt u waarom het zo belangrijk is dat we ons nú afvragen wat de consequenties daarvan zijn en hoe we daar best nu al regelgeving rond bouwen? Als we ons deze ethische en juridische vragen vandaag niet stellen, verliezen we gegarandeerd alle grip op deze technologie. Het gevolg zal zijn dat er in onze ziekenhuizen kunstbaarmoeders geïnstalleerd worden zonder juridisch kader.”

Waardoor er eventueel baby’s op bestelling gemaakt kunnen worden?

“Ik geloof niet dat er van bij de eerste kunstbaarmoeders sprake zal zijn van volledige ectogenese. Zij zullen echt ingezet worden om de overlevingskansen van premature baby’s te vergroten. Maar als er geen wetgeving is die de technologie reguleert, volgt na de gedeeltelijke ectogenese misschien de volledige.

“Met nieuwe proactieve wetgeving toon je welke richting je als samenleving uit wil. Willen wij als mens wel transhumanoïde wezens worden? Of bewaken en bewaren we de balans tussen natuur en technologie? Nogmaals, ik ben geen antitranshumanist, maar een aanhanger van ‘organic humanity conservationism’. Ik wil de magie in de mensheid herwaarderen. Ik vind dat het niet altijd spannend, sexy, nieuw, hip, kleurrijk en luidruchtig moet zijn.”

U bent een conservatief?

“Sommigen zullen mijn standpunten over transhumanisme en technologie ongetwijfeld als conservatisme omschrijven. ‘Conservatisme’ heeft voor velen ook een pejoratieve bijklank, daarom pleit ik liever voor ‘neohumanisme’. Dat is geen ideologie, maar een bewuste omgang met wie we als mens zijn. Door onze obsessie met technologie verliezen we onze menselijke natuur uit het oog.”

Waar komt uw interesse voor het transhumanisme vandaan?

“De razendsnel evoluerende technologische ontwikkelingen fascineren mij allang. Dat begon met het in 1996 geboren schaap Dolly, de allereerste kloon van een volwassen zoogdier. Twintig jaar later stelde de Amerikaanse robotbouwer David Hanson zijn menselijk ogende robot Sophia voor. Zij zou zich zeer sociaal gedragen en kon emoties imiteren. In oktober 2017 kreeg ze zelfs het Saudische staatsburgerschap. Twee jaar geleden begon ik de combinatie recht en transhumanisme te bestuderen.”

Omdat transhumanisme leidt naar een nieuw soort mens, dat terrein waar nauwelijks regels voor gelden?

“Er bestaat wetgeving voor deelaspecten van de biotechnologie, zoals wanneer het gaat over ingrijpen in het leven. Maar een algemeen wettelijk en rechtsfilosofisch kader is er bij ons inderdaad nog niet. Voor infotechnologie geldt dat artificiële intelligentie voorlopig volledig vrij is. De Europese Unie onderhandelt op dit moment over de EU-Act, waarbij al meer dan 3.000 amendementen werden ingediend. Europa boekt zeer trage vooruitgang, terwijl in België de wetgeving rond AI op nul blijft staan.”

Wil dat zeggen dat ons land het Wilde Westen is voor wie in AI actief is?

“In feite wel. Al trekt mijn collega Nathalie Smuha van de KU Leuven samen met de organisatie AI4Belgium hard aan de kar om een ethisch beleid rond AI voor overheden op poten te zetten.

“Een paar maanden geleden stapte een Belgische dertiger uit het leven na gesprekken met een chatbot. Nathalie nam toen samen met anderen het initiatief voor het schrijven van een open brief, die ik mee tekende. Daarin werd gewaarschuwd voor de risico’s van manipulatieve AI. Ik geloof niet dat het converseren met een chatbot dé reden is om zelfmoord te plegen. Ik werkte zelf drie jaar bij de Zelfmoordlijn en weet dat zelfdoding een proces is dat gedurende jaren wordt opgebouwd. Een chat kan natuurlijk wel voor dat laatste duwtje zorgen.

“ChatGPT is een vorm van generatieve AI die dit soort van problemen creëert. Nu het te laat is, wordt men zich daarvan bewust. Er is zelfs sprake van paniek. ChatGPT-ontwikkelaar OpenAI tekende onlangs ook een open brief met een oproep voor regelgeving voor ‘superintelligente AI’. De brief vroeg om alle nieuwe ontwikkelingen een half jaar lang op te schorten. Het cynische is dat OpenAI tezelfdertijd bij de EU lobbyt om de wetgeving minder streng te maken.”

U onderzoekt de impact van nieuwe technologie op de fundamentele rechten van de mens. Maar misschien is het tijd dat er naast mensen- en dierenrechten ook ‘robotrechten’ volgen?

“Dat is een boeiende vraag. Bij ons bestaan er nog geen motels waar je terecht kunt om seks te hebben met een robot. In Duitsland zijn die er inmiddels wel. Wat als een seksrobot door een gebruiker mishandeld en beschadigd wordt? Dit klinkt misschien raar, maar wat als dat voor de dader strafrechtelijke consequenties heeft?

“Niet zolang geleden werd het fenomeen ‘algorithmic fog’, algoritmische mist, ontdekt. Als het bij een chatbot fout gaat, wordt de plug eruit getrokken. Denk maar aan Microsoft die een paar jaar geleden haar nieuwe chatbot Tay het zwijgen moest opleggen omdat die racistische en seksistische boodschappen begon te verspreiden. Algorithmic fog wil zeggen dat er nog elektronische sporen van die verdwenen chatbot blijven rondzweven. Voor de beschadigde seksrobots wil dat zeggen dat er ook van die mishandelingen elektronisch bewijsmateriaal in cyberspace blijft hangen. Want al deze robotten zijn verbonden via het Internet of Things (IoT). Met als mogelijk gevolg dat al dat bewijsmateriaal van slecht gedrag van de mens tegenover robots ooit tegen de mensheid gebruikt kan worden.”

De ‘peetvader van de artificiële intelligentie’ Geoffrey Hinton waarschuwt voor het moment waarop AI slimmer wordt dan de mens. Hij verliet daarom ook Google, het bedrijf waar hij jarenlang aan AI sleutelde.

“Dat moment waarop AI slimmer wordt dan de mens, heet het ‘punt van singulariteit’. Mo Gawdat is de voormalige chief business officer van Google en werkte mee aan populaire AI-toepassingen die vandaag massaal gebruikt worden. In zijn boek Griezelig slim schrijft hij dat dat punt bereikt zal worden. Sommige van zijn collega’s hebben hun twijfels – hij niet. Volgens Gawdat is die ontwikkeling niet te stoppen: de commerciële belangen zijn inmiddels té groot en AI zit in een wereldwijde ratrace. Als een land vandaag uit voorzichtigheid zou beslissen om AI-ontwikkelingen af te remmen, springen andere landen gegarandeerd in dat gat.

“Omdat het toch niet te stoppen lijkt te zijn, pleit Mo Gawdat inderdaad voor ‘robotrechten’, uit zelfbescherming. Als we AI en robots nú rechten geven en behandelen zoals we zelf behandeld willen worden, vermijden we misschien miserie wanneer dat beruchte ‘punt van singulariteit’ overschreden wordt en ze slimmer zijn dan wijzelf.”

Karianne Boer: 'Objecten die nu nog in het recht als zaak worden gedefinieerd, zijn dat in de nabije toekomst mogelijk niet meer. Hoe gaan we daarmee om?' Beeld © Stefaan Temmerman

“De vraag ‘Wat als een seksrobot door een gebruiker mishandeld wordt’, klinkt op het eerste gehoor lachwekkend, terwijl ze fundamenteel is. Objecten die nu nog in het recht als zaak worden gedefinieerd, zijn dat in de nabije toekomst mogelijk niet meer. Hoe gaan we daarmee om? De basisopdeling in het burgerlijk wetboek bestaat uit mensen en goederen. Daar kwam intussen de symbolische categorie ‘dieren’ bij. Valt de tweedeling mensen/zaken met deze oprukkende AI vol te houden?

“Elon Musk waarschuwt voor de gevaren van AI, maar runt tezelfdertijd het neurotechnologiebedrijf Neuralink dat computerchips ontwikkelt om in de hersenen te implanteren. Musk communiceert daar nauwelijks over, al dropt hij op Twitter af en toe tweets dat hij geesten met AI wil verruimen om zo de technologie de baas te kunnen blijven.”

Terwijl we in werkelijkheid de technologie al lang niet meer de baas zijn?

“Precies, al wil ik dat toch nuanceren. Mijn echtgenoot werkt als doctor burgerlijk ingenieur aan satellietwaarnemingen voor weer en klimaat en maakt daarvoor gebruik van AI. Deze technologie is een zegen voor zijn statistische werk. We moeten niet bang zijn dat zij op hol zal slaan of ingrijpende gevolgen zal hebben voor de samenleving. Niet de hypergespecialiseerde toepassingen zijn gevaarlijk. Maar als je AI en biotechnologie met een niet-gespecialiseerde, ruime blik overschouwt, is er wel degelijk reden tot ongerustheid. Als je een kind voor zijn verjaardag trakteert met een zakje chips is er niets aan de hand. Maar als we alle kinderen alle dagen volproppen met vet en suiker, creëren we op termijn wel een groot gezondheidsprobleem. Voor artificiële intelligentie geldt net hetzelfde.”

