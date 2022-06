Crimineel (50) van Belgische Most Wanted-lijst ingerekend in Griekse bergen

De Griekse zakenkrant ‘Naftemporiki’ schrijft dat het de politie van de nabijgelegen stad Tripoli was die de man gisterochtend inrekende. Hij zou een valse identiteitskaart en rijbewijs bij zich gehad hebben.

Volgens woordvoerster An Berger van de federale politie werd de man gevonden dankzij een hackathon die het FAST-team (Fugitive Active Search Team) van de federale politie eind maart organiseerde. Dat is een evenement waarbij deelnemers non-stop aan de slag gaan om zo snel mogelijk een zaak op te lossen. “Tijdens de hackathon kwamen nieuwe elementen naar boven en die hebben uiteindelijk geleid tot de lokalisatie van Theodorou”, zegt Berger. “In samenwerking met de Griekse politie werd hij daarop ingerekend.”

Moordpoging

Er waren twee Europese aanhoudingsbevelen van kracht tegen Theodorou. Het ene kwam van de Belgische autoriteiten en was voor een moordpoging op twee autoverkopers. Die vond plaats op 15 november 1999 in Montrœul-sur-Haine, in de provincie Henegouwen.

Theodorou en zijn kompaan Pascal Heuchamps probeerden toen Dominique Viste en Guy Lecocq te vermoorden om een geldsom van zo'n 15.000 euro te stelen. Toen de zaak in 2005 voor het hof van assisen in Henegouwen kwam, kreeg Theodorou 25 jaar cel. Hij was toen echter al voortvluchtig en daagde niet op voor zijn proces.

Fraude

Het andere aanhoudingsbevel was uitgevaardigd door de Spaanse autoriteiten. Daar kreeg de man uit Nijvel zes jaar cel voor fraude, die hij in 2008 pleegde in Madrid.

Theodorou was een van de vijftien namen op de Most Wanted-lijst van de federale politie in ons land. Daar stond hij al op in 2016, toen ze voor het eerst online kwam. De man stond ook op de Most Wanted-lijst van Interpol.