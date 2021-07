Crevits helpt duizend werkzoekenden aan rijbewijs

Om een idee te geven: bij 20 procent van de 286.830 vacatures die het afgelopen jaar bij VDAB ingediend werden, verwachtte de werkgever dat kandidaten een rijbewijs hebben.

Maar niet alle werkzoekenden hebben dat. Van de 187.697 werkzoekenden zonder werk, liet 59 procent weten een rijbewijs te hebben, 41 procent zegt geen rijbewijs te hebben (of vulde het veld daarover niet in).

“Een rijbewijs is voor veel jobs een belangrijk element, vooral voor knelpuntberoepen”, zegt ook Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Toch zijn er nog te veel werkzoekenden die geen rijbewijs hebben. Daarom maken we het mogelijk voor minstens 1.000 werkzoekenden om een traject te volgen om dat rijbewijs te halen. Zo verlagen we de drempel naar een job én gaan we vervoersarmoede tegen.”

Crevits maakt 4 miljoen euro vrij om samen met VDAB minstens 1.010 en maximaal 1.500 trajecten op te starten die werkzoekenden een kans moeten geven om een rijbewijs B te halen. Ook Federdrive, de federatie van rijscholen, werkt hieraan mee. De eerste werkzoekenden zullen vanaf september in het traject kunnen stappen.