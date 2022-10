Credit Suisse in zwaar weer: aandeel zakt tot historisch dieptepunt. Moeten we ons zorgen maken?

Heeft de belegger nog geduld tot 27 oktober? Pas dan presenteert Ulrich Körner, die nog maar sinds twee maanden aan het hoofd van Credit Suisse staat, zijn herstructureringsplan voor de bank. Tot dan blijft het bibberen op de beurs. Maandag zakte het aandeel op de beurs van Zürich op een gegeven moment 12 procent tot een absoluut dieptepunt, al kon het verlies op het einde van de handelsdag wel tot ongeveer 3,5 procent beperkt worden.

Körner spendeerde volgens The Financial Times samen met de rest van het management al zijn weekend aan het opbellen van grote klanten en tegenpartijen in een poging hen gerust te stellen dat de bank over voldoende kapitaal en liquiditeit beschikt. Vrijdag had Körner in een interne memo toegegeven dat de bank op ‘een kritiek punt’ staat, wat de ongerustheid nog verder aanwakkerde.

Beleggers vrezen dat er een zware herstructurering met duizenden ontslagen zit aan te komen waarvoor de bank ook een kapitaalverhoging van 4 miljard Zwitserse frank (4,1 miljard euro) zou doorvoeren. “Voor de bestaande aandeelhouders zou dat natuurlijk minder goed nieuws zijn, want dan moet de toekomstige winst verdeeld worden onder meer aandeelhouders”, legt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING, uit.

Credit default swap

Bijkomend probleem voor Credit Suisse is dat de zogenaamde spread op de credit default swaps (CDS) naar het hoogste peil sinds 2009 is gestegen. “Een CDS kan je beschouwen als een verzekeringsinstrument tegen wanbetalingen op obligaties”, zegt Vanden Houte. “Hoe hoger de spread, hoe meer beleggers denken dat de bank niet aan zijn betalingsverplichtingen gaat kunnen voldoen. In die zin is het meer een signaal van de belegger, dan dat het iets zegt over de liquiditeit van de bank zelf. Als er effectief een kapitaalverhoging komt zullen de huidige aandeelhouders daar niet blij mee zijn, maar zal de CDS-spread waarschijnlijk ook weer snel dalen.”

Credit Suisse, de tweede grootste bank van Zwitserland, is net zoals de vroegere Lehman Brothers een van de zogenaamde wereldwijde systeembanken. Die zijn zo groot dat ze bij een faillissement de rest van het financiële systeem dreigen mee te sleuren in hun val en zo de wereldwijde economie schade dreigen toe te brengen. Maar ondanks de speculaties op sociale media, denken de meeste analisten niet dat het bij Credit Suisse zo ver zal komen als bij Lehman Brothers.

Credit Suisse is volgens een onderzoeksrapport van analisten van JP Morgan financieel “gezond”. De bank had aan het einde van het tweede kwartaal een totale activa van 727 miljard Zwitserse frank (750, 47 miljard euro), waarvan 159 miljard frank contant en opeisbaar bij banken, terwijl de bank ook 101 miljard frank handelsactiva heeft.

Verlies

De marktwaarde van de bank is wel gezakt van 30 miljard Zwitserse frank in maart vorig jaar tot 9,5 miljard vandaag. Over de laatste drie kwartalen liep het verlies bovendien op tot bijna 4 miljard Zwitserse frank. “Maar die problemen zijn niet nieuw en zijn algemeen bekend”, zegt Vanden Houte. “Mij lijkt het eerder dat de bank het slachtoffer is van de algemene malaise die er is op de beurzen, in combinatie met het verlies en de schandalen die er de laatste jaren zijn geweest.”

In 2021 moest de bank bijvoorbeeld 6 miljard Zwitserse frank aan verliezen opnemen door mislukte deals met het in elkaar gestorte Amerikaanse hefboomfonds Archego en de Britse financiële dienstverlener Greensill. Ook de vele wissels aan de top, onder andere na een spionageschandaal, waren niet van die aard dat ze het vertrouwen van de belegger konden herstellen.