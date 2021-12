Crèches kennen buitengewoon veel covidbesmettingen. Wat is er aan de hand?

Er raakten in de eerste twee weken van december gemiddeld 1.980 per 100.000 mensen besmet in de algemene bevolking. In die sectoren waarbij er veel contacten zijn met jongeren en kinderen ligt dat cijfer een pak hoger. Bij kinderdagverblijven en crèches is er sprake van 3.310 gevallen op 100.000 mensen. De incidentie ligt er liefst 70 procent hoger dan bij de gemiddelde werkende bevolking. Dat blijkt uit een analyse van Godderis op basis van de cijfers van de eerste twee weken van december. De analyse van eind december moet nog gebeuren, al geeft de prof al mee dat ook daar de kinderopvang helemaal bovenaan staat.

“We worden nu extra geconfronteerd met het feit dat dit al heel lang een knelpuntsector is”, erkent Nele Wouters, woordvoerder van Kind en Gezin.

“De besmettingscijfers in de kinderopvang zijn hallucinant”, zegt Celia Groothedde, Vlaams Parlementslid voor Groen. “Al maanden zie ik de besmettingen en personeelsuitval in de kinderopvang aanzwellen en stel ik de Vlaamse regering een noodplan voor. Groothedde benadrukt dat structurele problemen de kinderopvang extra kwetsbaar maken. “Onze kinderopvang wordt verwaarloosd. De normen – 8 à 9 baby’s gemiddeld per persoon – zijn bij de laagste van Europa, putten kindbegeleiders uit en zijn slecht voor de kindjes.”

Ventilatie

Een korte rondvraag leert dat er inderdaad heel wat kinderverzorgers op hun tandvlees zitten. “Collega’s vallen uit omdat ze zelf ziek zijn, in quarantaine moeten, of uitgeblust raken”, zegt iemand die liever anoniem blijft. Veel werknemers hebben ook de overstap naar het onderwijs gemaakt, klinkt het bij verschillende crèches. Daarnaast worden verzorgers geconfronteerd met ouders die kinderen met symptomen zetpilletjes of zelfs antibiotica geven, om hun kinderen toch maar in de crèche te krijgen.

Viroloog Marc Van Ranst benadrukt het belang van ventilatie in de groeps- en slaapruimtes, die zeker niet overal optimaal is. “Soms zijn de problemen bouwtechnisch, of gebruikt men de luchtverversingsapparatuur onvoldoende wegens het kostenplaatje in het stookseizoen”, zegt Van Ranst.

De kinderopvang is zeker niet de enige sector die hoog scoort qua besmettingen. Op twee staat het secundair onderwijs. Maar waar het al maanden gaat over CO 2 -meters of luchtreinigers in de klassen, is dat debat voor de crèches de voorbije tijd veel minder gevoerd. “CO 2 -meters staan nog niet in elke crèche en natuurlijke ventilatie wordt vaak onvoldoende gebruikt omdat ze tocht en koude hinderlijk vinden”, zegt Van Ranst. “Luchtreinigers zijn in kinderdagverblijven nog maar nauwelijks te vinden. Nochtans zou het een deel van de oplossing kunnen zijn.”