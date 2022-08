‘Covid is nog geen griep, laat staan een verkoudheid’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. ‘Schiet me dood!’: wat er gebeurde in de schuilkelders van de staalfabriek in Marioepol

Tachtig dagen lang stootten aanhoudende Russische aanvallen op hevig verzet bij een uitgestrekte staalfabriek in het Oekraïense Marioepol. The New York Times sprak met burgers, militairen, dokters en inlichtingenofficiers over hoe het eraan toeging in, rond en onder Azovstal, in de schuilkelders. ‘Het deed me denken aan Dresden.’

Lees de hele reconstructie.

Beeld AP

De oudste is acteur en regisseur, de jongste is dramaturg, theatermaker en artistiek leider van Theater Aan Zee. Johan Heldenbergh (55) en Jozefien Mombaerts (34), man en vrouw.

“Johan is iemand die heel goed kan doen alsof hij niemand op de wereld nodig heeft. En hoe slechter hij zich voelt, hoe meer hij dat uitstraalt. Ik moet me dan over mijn eigen onzekerheid zetten en toch nabijheid zoeken.”

Lees het hele interview.

Beeld Wouter Van Vooren

3. ‘Er is geen probleem’: Bouchez verdedigt Lahbib in Oekraïnerel, maar binnen MR klinkt gemor

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) staat in het oog van de storm door een reis die ze als journaliste maakte naar de bezette Krim. Intern klinkt frustratie over de rol van voorzitter Bouchez.

“Bouchez zegt dat zij de enige kandidate was die hij op het oog had. Wel, dan had hij dit moeten zien komen. Ofwel heeft hij haar niet goed gescreend, ofwel heeft zij geen open kaart gespeeld - maar dan heeft hij ook niet genoeg doorgevraagd. Georges-Louis krijgt nu het resultaat van zijn eigen spelletjes”, aldus een partijbron.

Lees het volledige artikel.

Beeld BELGA

4. Jongeren over de geschrapte afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’:‘Voor mij hoeft dit niet meer op tv te komen’

De VRT schrapte deze week negentien afleveringen van F.C. De Kampioenen wegens racistisch, vrouwonvriendelijk en niet meer van deze tijd. Overdreven of hoog tijd dat ze van de buis worden gehaald? Gilles Coetsier (26) en Arno Van Overberghe (22, Umoja Gent) over de voors en tegens.

Lees beide meningen.

Beeld RV

Op de bodem van de Atlantische Oceaan zijn mysterieuze gaatjes aangetroffen op kilometers diepte. Ze liggen op regelmatige afstand van elkaar, keurig in een rij, en niemand weet hoe ze er komen. Onderzoekers staan voor een raadsel.

Het is niet voor het eerst dat wetenschappers iets dergelijks aantreffen: vergelijkbare reeksen van gaatjes in de diepzee werden al in 2004 gevonden. Van de makers is nooit een spoor gevonden, ook dit keer niet. Het tekent hoeveel nog onduidelijk is over het leven in de diepzee.

Lees het hele artikel.

Beeld NOAA Ocean Exploration, Voyage to the Ridge 2022

6. ‘Rusland is niet meer dan een groot pompstation met een leger’: waarom de echte dreiging voor de democratie elders zit

Mede-oprichter Kenneth Roth vertrekt na 30 jaar bij Human Rights Watch. Hij ziet lichtpuntjes, maar waarschuwt voor de dreiging uit China en de erosie van mensenrechten in de EU.

Roth heeft het ook over de oorlog in Oekraïne. “Het is begrijpelijk dat Europa zich bedreigd voelt, en dan met name de buurlanden. Maar het is een louter militaire dreiging, geen ideologische bedreiging.”

Lees het volledige interview.

Beeld AFP

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Drieëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: Jitske Van de Veire (28), zaakvoerder en kapper bij Jitske Knipt en bodypositivity-boegbeeld. Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

“Ik heb lang een moeilijke relatie met mijn lichaam gehad. Ik was er ontzettend streng voor, en had een gruwelijk laag zelfbeeld. Het voorbije jaar is mijn lichaam erg veranderd. In een jaar tijd ben ik door te stoppen met drinken en door de stress van het werk twintig kilo afgevallen. Maar hoewel ik ondertussen het lichaam heb dat ik ooit zo graag wilde, merk ik dat mijn hoofd daarin niet wil volgen. Dat is toch die eetstoornis, die nog met me meereist.”

Lees het hele interview.

Beeld © Stefaan Temmerman

8. Impact van de droogte is nog groter dan gedacht: ‘Straks staan we met de rug tegen de muur’

Verschillende diersoorten en ook planten kreunen onder de aanhoudende droogte. Dat is problematisch voor de biodiversiteit, maar ook voor de mens. De impact is zelfs nog groter dan gedacht.

“We kunnen niet ontkennen dat klimaatverandering daar een groot aandeel in heeft”, zegt Natalie Sterckx, woordvoerder bij Natuurpunt. “Zo hebben we erg droge periodes, maar ook af en toe enorme regenval op korte tijd. Erg droge gronden kunnen die plotse hevige regen niet aan. Heel wat planten en dieren beginnen er last van te krijgen.”

Lees het hele artikel.

Beeld ID / Fred Debrock

Hij zat zelden in de tv-studio’s, maar stond vaak in de krant. Internationale experts volgen zijn werk op de voet. Maak kennis met Tom Wenseleers (48), de bioloog die haast per toeval een epidemie-expert werd.

“Ik word af en toe gevraagd door de Wereld­gezondheids­organisatie om mee te vergaderen over de modellen, nu ook met ­monkeypox, en het tijdschrift Nature vroeg me net om input over BA.2.75, de nieuw oprukkende variant in India. Het neemt veel tijd in beslag, terwijl ik eigenlijk met heel andere dingen bezig ben.”

Lees het hele interview.