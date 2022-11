Covid blijft China’s grootste vijand: lockdowns uitgebreid ondanks plannen voor versoepeling

Shijiazhuang – een stad op 300 kilometer van Peking – voerde maandag in grote delen van de stad een lockdown in, al wordt dat officieel niet zo genoemd. Scholen, winkels en horeca gingen weer dicht, inwoners mogen hun huis niet meer verlaten, alleen nog maar voor voedselbevoorrading. Ze moeten zich ook weer dagelijks laten testen. De stad met 11 miljoen inwoners meldde maandag 641 nieuwe besmettingen.

De lockdown in Shijiazhuang volgde na een week van opvallend lichte covidmaatregelen in de stad, waarvan velen in China hoopten dat ze een voorbode vormden van een bredere versoepeling van het zerocovidbeleid. De nieuwe lockdowns boren die hoop de grond in. In grote delen van China werden de zerocovidrestricties maandag aangescherpt, nadat het aantal gemelde infecties in een week tijd meer dan verdubbelde.

Zo weinig mogelijk naar buiten

Ook in de hoofdstad Peking namen de zerocovidrestricties toe. In delen van de stad werden scholen, bedrijven, horeca en winkels gesloten, en kregen inwoners het dringende verzoek om zo weinig mogelijk buiten te komen. Het is moeilijk een overzicht van de beperkingen te krijgen, omdat de maatregelen enkel op lokaal niveau worden meegedeeld en verspreiding van de informatie niet wordt aangemoedigd.

In Peking werden maandag 962 gevallen gemeld, waarvan 266 buiten quarantaine of lockdown. Het gaat om de hoogste dagelijkse aantallen in de Chinese hoofdstad sinds het begin van de covidpandemie. Ook werd zaterdag voor het eerst sinds mei een coviddode gemeld, gevolgd door nog twee sterfgevallen op maandag. Het gaat om drie ouderen (87, 88 en 91 jaar) met zware onderliggende aandoeningen.

In Guangzhou, met 9.085 nieuwe gevallen het epicentrum van de nieuwe uitbraak in China, werd de lockdown verder uitgebreid, van een gebied met bijna 2 miljoen inwoners naar een gebied met ruim 4,5 miljoen inwoners. In andere stadsdelen van Guangzhou werden alle horecagelegenheden gesloten. Ook in Chongqing is de situatie onrustig. Daar werden maandag 6.129 nieuwe gevallen gemeld, de helft meer dan vier dagen eerder, ondanks een lockdown.

De nieuwe verstrenging maakt een eind aan de speculatie op Chinese sociale media over een mogelijke verzachting van het zerocovidbeleid, na een recente aankondiging van ‘twintig versoepelingen’ en het lokale experiment in Shijiazhuang. Na bijna drie jaar leidt het zerocovidbeleid tot grote sociale onvrede en economische schade. De nieuwe lockdowns lijken iets preciezer dan voorheen, maar het gaat niet om wezenlijke veranderingen.

John Lee ook positief getest

In Hongkong testte hoogste bestuurder John Lee zondagavond positief bij terugkeer uit Bangkok, waar hij tijdens de APEC-top zonder mondkapje naast de Chinese leider Xi Jinping stond. Lee testte bij aankomst op de luchthaven van Hongkong positief, maar zou volgens de Hongkongse autoriteiten in Bangkok vier dagen lang negatief hebben getest. Hongkong is zijn covidrestricties langzaam aan het afbouwen om zijn reputatie als internationaal zakencentrum te herstellen.

Xi Jinping liet zich sinds zijn terugkeer van de APEC- en G20-top nog niet publiekelijk zien, in lijn met een eerdere afwezigheid uit de media na zijn buitenlandse reis naar Centraal-Azië. Op 24 november moet hij normaal de Cubaanse president Miguel Diaz-Canel ontvangen.