Covid-19 rukt weer op in Europa: dit is de weerslag op uw reisbestemming

De Europese coronakaart kleurt steeds minder groen. Wat betekent dat voor de populaire reisbestemmingen?

Frankrijk

• 302 dagelijkse besmettingen per miljoen inwoners

• 45 procent van de bevolking volledig gevaccineerd

In Frankrijk gaan de coronacijfers pijlsnel naar omhoog, er wordt onder meer gekeken naar ‘campingclusters’ in Zuid-Frankrijk. Voorlopig krijgt wel enkel Zuid-Corsica een rode kleurcode van ons land.

Frankrijk scherpte deze week wel de coronamaatregelen aan. Sinds woensdag moeten bezoekers van Franse musea, bioscopen en evenementenlocaties al bewijzen dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of negatief hebben getest. Vanaf augustus wordt dat voor alle volwassenen naar de horeca en sommige winkelcentra uitgebreid. Voor dergelijke interne bezoeken is een PCR-test slechts 48 uur geldig, voor reizen naar Frankrijk blijft dat 72 uur voor reizigers uit België.

Nederland

• 288 dagelijkse besmettingen per miljoen inwoners

• 51 procent van de bevolking volledig gevaccineerd

Hoewel de besmettingscijfers weer in dalende lijn zitten, kleuren sinds twee weken alle twaalf provincies in Nederland rood. Wie terugkeert na langer dan 48 uur en geen van de drie covidcertificaten kan voorleggen, moet dus verplicht tien dagen in quarantaine met een test op dag één en dag zeven.

Bij aankomst is het een heel ander verhaal. Reizigers vanuit België hoeven al sinds 24 juni geen negatieve PCR-test meer voor te leggen, omdat ons land niet als hoogrisicogebied geldt.

Voor de horeca, open tussen 6 uur en middernacht, geldt een verplichte reservatie, registratie en gezondheidscheck. Mondkapjes zijn enkel nog op het openbaar vervoer verplicht.

Spanje

• 537 dagelijkse besmettingen per miljoen inwoners

• 57 procent van de bevolking volledig gevaccineerd

Ondanks een hoge vaccinatiegraad kleurt Spanje volledig rood, wat dus bij terugkeer de gekende implicaties heeft. Bij aankomst zijn Belgische reizigers die met het vliegtuig of de boot naar Spanje afreizen verplicht om op voorhand het Formulario de Control Sanitario in te vullen. Naast de gekende covidcertificaten kan ook een negatieve antigeentest van minder dan 48 uur oud volstaan om het land binnen te raken.

De regering is voorlopig niet ingegaan op het verzoek van een aantal regiobesturen om het covidcertificaat ook als toegangspas voor de horeca te gebruiken. Het dragen van een mondmasker blijft er wel verplicht in alle openbare binnenruimtes.

Italië

• 78 dagelijkse besmettingen per miljoen inwoners

• 50 procent van de bevolking volledig gevaccineerd

Italië blijft op dit moment dé trekpleister zonder rode zone. Enkel Sicilië, Sardinië, Veneto en Lazio krijgen een oranje kleuradvies, maar ook dan is in geen geval quarantaine verplicht bij terugkeer. Al gaat het wel de verkeerde kant uit. De kaart van het European Centre for Disease Prevention and Control kleurt al veel meer oranje en zelfs rood (Sicilië en Sardinië).

Om vlot binnen te raken in Italië is een ingevuld PLF-formulier en een covidcertificaat nodig. Vanaf 6 augustus zal zo’n certificaat ook nodig zijn om de horeca te bezoeken, of musea en andere culturele locaties. De terrasjes en de toog zijn wel vrijgesteld, en één vaccinatieprik volstaat.

Portugal

• 291 dagelijkse besmettingen per miljoen inwoners

• 54 procent van de bevolking volledig gevaccineerd

In Portugal is er maar één zone die als oranje wordt gezien: het eiland Madeira. De rest van het land kleur rood, met alle gevolgen van dien bij terugkeer. Om het land binnen te geraken volstaat naast een covidcertificaat ook een antigeentest van minder dan 48 uur oud. Ook het hotel of een ander logement kan zo’n bewijs opvragen.

Nog zeker tot 8 augustus geldt de ramptoestand voor het land. In de praktijk heeft dit vooral een impact op gemeenten met een (zeer) hoog risico waar de openingsuren en bezettingsgraad van horecazaken beperkter zijn. Tijdens weekends kan er op die plekken zelfs een covidcertificaat gevraagd worden. Mondmaskers zijn binnen overal verplicht.

Griekenland

• 254 dagelijkse besmettingen per miljoen inwoners

• 48 procent van de bevolking volledig gevaccineerd

Griekenland vraagt alle reizigers om 24 uur voor aankomst een PLF-formulier in te vullen, en naast het gevraagde covidcertificaat kunnen reizigers willekeurig aan een sneltest onderworpen worden. Ook wie wil eilandhoppen, zal telkens een formulier voor zeereizen moeten voorleggen (vanaf 5 jaar) en minstens een negatieve sneltest (vanaf 12 jaar). Enkel voor de eilanden Lefkada, Evia en Salamina gelden die voorwaarden niet.

Sinds woensdag kleuren de Zuid-Egeïsche eilanden, de Ionische eilanden, Epirus en Thessalië rood. De regio’s Attica en Kreta waren dat al. Wie vanuit die zones terugkeert en geen certificaat kan voorleggen, moet dus in quarantaine met een test op dag één en dag zeven.

Mensen doen een terrasje op het San Marco-plein in Venetië. Italië blijft op dit moment dé trekpleister zonder rode zone. Beeld REUTERS

Zweden

• 42 dagelijkse besmettingen per miljoen inwoners

• 40 procent van de bevolking volledig gevaccineerd

In Zweden zijn er enkel groene en oranje kleurcodes, wat vrij verkeer toelaat bij terugkomst. Ook bij aankomst is het land iets soepeler dan de Europese maatstaf. Een certificaat van vaccinatie is al geldig vanaf twee weken na de eerste dosis. Wanneer u een negatief PCR-resultaat als bewijs voorlegt, moet het document wel in het Engels, Frans, Zweeds, Noors of Deens zijn opgesteld.

Lokale maatregelen zijn erg beperkt. Enkel op het openbaar vervoer is een mondmasker ‘aanbevolen’, en dat bijna alleen in de regio’s waar de grote steden zich bevinden zoals Stockholm. Hotels, restaurants en bars mogen in de binnenruimte wel slechts 4 personen per tafel toegelaten.

Oostenrijk

• 43 dagelijkse besmettingen per miljoen inwoners

• 50 procent van de bevolking volledig gevaccineerd

Net als Duitsland is Oostenrijk een zeldzaamheid in Europa: de hele zone krijgt een groene kleurcode van ons land. Dat betekent niet enkel vrij verkeer, maar ook een veilig gevoel. Uit de nieuwste Grote Coronastudie blijkt dat bijna de helft van de reizigers vindt dat de maatregelen er beter gerespecteerd worden dan in België, geen enkel land deed beter.

Net zoals er bij aankomst een certificaat nodig is (gevaccineerd, genezen of getest), is datzelfde bewijs noodzakelijk voor zowat elke vrijetijdsactiviteit: horecazaken, winkels, musea, hotels of zelfs contactberoepen. Op heel wat plaatsen worden wel gratis antigeentests aangeboden aan gasten.