Covid-19 extra argument voor betere luchtkwaliteit: meer overlijdens en intensieve opnames bij slechtere lucht

In het rapport buigen experts van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) zich over de relatie tussen Covid-19 en luchtverontreiniging. Diverse studies wezen het voorbije anderhalf jaar op een verband tussen fijnstofconcentraties en het aantal Covid-19-gevallen. Na een analyse van Nederlandse gegevens vonden wetenschappers dat een verhoging van de fijnstofconcentratie met één microgram per kubieke meter geassocieerd was met een toename van 10 procent wat betreft overlijdens aan Covid-19. Ook een grote Amerikaanse studie vond bij eenzelfde toename van de fijnstofconcentratie een verhoging van het sterftecijfer met 10 procent. Belgische onderzoekers toonden in het precoronatijdperk al aan dat patiënten op de afdeling intensieve zorg langer beademd moesten worden wanneer de luchtkwaliteit slechter was.

“We weten dat luchtvervuiling met stoffen zoals stikstofdioxide en fijn stof het risico op longaandoeningen en hart- en vaatziekten verhoogt”, zegt Luc Int Panis (VITO en UHasselt), een van de auteurs van het rapport en expert luchtkwaliteit. “Vaak gaat het om effecten die we ook na een Covid-19-infectie zien, zoals een verminderde longfunctie en verhoogd risico op beroertes. Het is ook bekend dat luchtvervuiling de weerstand tegen infecties kan verminderen. Het ligt dus voor de hand dat een combinatie van beide geen goede zaak is.”

Verkeer aan banden

Int Panis waarschuwt voor al te sterke conclusies. “Een aantal van de eerste studies zal de link met luchtvervuiling wellicht overschatten, doordat de ziekte zich makkelijk kon verspreiden in steden, waar de luchtkwaliteit vaak slechter is. Het is nog te vroeg om sterk onderbouwde uitspraken te doen over de impact van precieze concentraties op aantallen zieken of overlijdens. Maar dat er een verband is, is evident.”

Ook een Europees rapport besloot eerder dit jaar dat negatieve effecten van luchtvervuiling op het ziekteverloop bij Covid-19 waarschijnlijk, maar moeilijk te kwantificeren zijn. Toch volstaat de huidige kennis om werk te maken van een betere bestrijding van luchtverontreiniging, aldus de HGR. “Al hadden we daar eigenlijk de coronacrisis niet voor nodig”, zegt Int Panis. “We weten dat hoge fijnstofconcentraties de levensverwachting verminderen. In Europa alleen gaat het om 400.000 voortijdige overlijdens per jaar. En we weten dat het verkeer aan banden leggen een goede manier is om daar iets aan te doen. Dat hebben de lockdowns en de verbeterde luchtkwaliteit die er het gevolg van was, wel duidelijk gemaakt. Als mensen vaker de auto laten staan, verbeteren we niet alleen de luchtkwaliteit, maar worden ze ook fitter en gezonder. Tijdens deze pandemie bleek overgewicht een risicofactor, dus ook dat is een belangrijke vorm van preventie.”