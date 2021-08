Coucke en co moeten 350 miljoen euro betalen aan Perrigo binnen 30 dagen

Volgens Perrigo stelt de arbitragerechtbank de Amerikaanse farmareus “opzettelijk misleid werd, door middel van frauduleuze handelingen en nalatigheid”. Het conflict draaide rond de verkoop van Omega Pharma, het farmaceutisch bedrijf waarvan Marc Coucke een van de oprichters is. In 2015 betaalde de firma Perrigo 3,8 miljard euro om Omega Pharma in te lijven. Maar later voelde Perrigo zich bekocht. De prestaties van Omega Pharma vielen tegen en achteraf zou zijn gebleken dat de financiën mooier voorgesteld waren.

Binnen het wereldje was iedereen het er toen al over eens dat 3,8 miljard een héél hoog bedrag was. De ramingen van wat Omega Pharma op dat moment waard was, lagen een stuk lager.