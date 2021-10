Coronavirus in België in cijfers en kaart: zo evolueert het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in uw regio

Opgelet: Sciensano geeft op zondag en maandag geen nieuwe update van de coronacijfers meer. Een aantal parameters zullen daardoor op die dagen artificieel lager lijken dan de werkelijkheid of op nul staan.

De druk op de ziekenhuizen

Het aantal ziekenhuisopnames geldt als de belangrijkste graadmeter om de uitbraak van het virus te meten. Hoe meer dagelijkse opnames, hoe zwaarder de epidemie toeslaat. De balken tonen de dagelijkse opnames, de rode lijn is het zevendaags gemiddelde. Dit zeggen de cijfers voor ons land:

Niet elke regio telt evenwel evenveel opnames, per provincie kunnen er grote verschillen zijn.

Deze grafiek toont hoeveel Covid-ziekenhuisbedden per dag bezet zijn in alle Belgische ziekenhuizen samen, sinds 1 januari 2021. De blauwe lijn toont de totale bezetting, de rode lijn toont hoeveel mensen daarvan op intensieve zorg liggen.

De huidige ziekenhuis- en IC-bezetting opgesplitst per provincie en per gewest:

Besmettingen

Elke dag worden er nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in België, in de grafiek te zien aan de blauwe balken. De lijn geeft het zevendaags gemiddelde weer. Het gaat in de curves en op de kaarten zoals altijd om gekende besmettingen. Hoewel er steeds meer wordt getest, gaat het nog altijd om een onderschatting en ligt het aantal reële besmettingen dus allicht hoger.

Deze tabel toont de dagcijfers van de laatste week tegenover die van een week eerder:

Ook wat het aantal besmettingen betreft evolueert de epidemie overal anders. Op onderstaande kaart is dat verschil in één oogopslag duidelijk. Ze toont de evolutie van de nieuwe besmettingen per provincie en in Brussel, en het verschil tegenover een week geleden.

Bovenstaande kaart is ingekleurd volgens het verschil in besmettingen tegenover een week geleden; de kleuren zeggen niets over het aantal besmettingen. De situatie kan in een provincie verbeteren, met dus een lichtere kleur op de kaart, maar tegelijkertijd nog precair zijn.

Aangezien niet elke provincie evenveel inwoners telt, zeggen absolute besmettingscijfers bovendien niet zo veel. In onderstaande kaart tonen we het aantal besmettingen in de afgelopen 14 dagen per 100.000 inwoners, om een betere vergelijking mogelijk te maken. Dat is de zogenaamde incidentie. De kaart is ingekleurd volgens dezelfde schaal als de Europese kaart van het Europees Centrum voor Ziektebestrijding ECDC.

Afgenomen tests en positiviteitsratio

Elke dag worden er tienduizenden nieuwe coronatests afgenomen. Vooral in schoolvakanties of in tijden van minder viruscirculatie daalt het aantal testen.

De positiviteitsratio geeft het aandeel positieve testen op het totaal aan volgens een percentage. Hoe hoger het cijfer, hoe slechter. Het ECDC geeft hiervoor drempelwaarden van 1 procent en 4 procent.

De regionale verschillen in de epidemie uiten zich ook in de positiviteitsratio. Per provincie zijn er grote verschillen:

Overlijdens

Elke dag overlijden er jammer genoeg nog besmette Covid-19-patiënten:

Ook hier zien we verschillen per regio in de meest recente cijfers:

Deze grafiek toont het totaal aantal overlijdens in ons land sinds het begin van de epidemie in het voorjaar van 2020: