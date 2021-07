Coronavirus in België in cijfers en kaart: hoe evolueert het aantal besmettingen in uw gemeente en provincie?

Het aantal besmettingen in uw gemeente

Hieronder op de kaart wordt het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per gemeente grafisch voorgesteld: des te donkerder het rood, des te meer geregistreerde besmettingen in de laatste 14 dagen. Dat noemen we de incidentie. Sciensano maakt voor de gemeenten enkel deze parameter publiek.

Heel wat gemeenten bevinden zich boven de hoogste Europese alarmdrempel van 240 besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste twee weken.

Zoek op onderstaande tabel specifiek naar uw eigen gemeente. De incidentie geeft het aantal besmette gevallen per 100.000 inwoners in de voorbije 14 dagen aan.

Het aantal besmettingen in uw provincie

In elke provincie evolueert de epidemie anders. Op onderstaande kaart is dat verschil in één oogopslag duidelijk. De kaart wordt dagelijks bijgewerkt en toont de evolutie van het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen per provincie en in Brussel, per 100.000 inwoners.

Het gaat in de curves en op de kaarten zoals altijd om gekende besmettingen. Hoewel er steeds meer wordt getest, gaat het nog altijd om een onderschatting en ligt het aantal reële besmettingen dus allicht hoger.

Tik of klik op uw provincie om alle cijfers en de evolutie in detail te bekijken:

Bovenstaande kaart is ingekleurd volgens het verschil in besmettingen tegenover een week geleden; de kleuren zeggen niets over het aantal besmettingen. De situatie kan in een provincie verbeteren, met dus een lichtere kleur op de kaart, maar tegelijkertijd nog precair zijn.

In onderstaande grafiek tonen we wel het aantal besmettingen in de afgelopen 14 dagen, bovendien afgezet tegenover het inwoneraantal. Dat is de zogenaamde incidentie, en die is dus minstens even belangrijk als de kaart:

De regionale verschillen uiten zich ook in de positiviteitsratio: het aandeel positieve testen op het totaal. Hoe hoger dat getal, hoe harder de epidemie woedt. Het percentage zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maximaal op 5 procent mogen liggen om de epidemie onder controle te mogen beschouwen.



De druk op de ziekenhuizen in uw provincie

Op de grafiek hieronder tonen we de evolutie van de totale ziekenhuisbezetting, opgesplitst per provincie. Belangrijke kanttekening is dat niet elke provincie evenveel ziekenhuizen en ziekenhuisbedden telt.

Deze grafiek toont het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames per provincie.

Hoe staat ons land ervoor?

Deze curve toont het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen per dag in heel het land. De gegevens van de jongste vier dagen zijn telkens niet volledig: daarvan is de rapportage nog niet compleet.

Hoewel bovenstaande curve in het najaar van 2020 hoger schiet dan in maart van dat jaar, wil dat niet zeggen dat de situatie toen niet ernstig was. Vandaag worden veel meer gevallen opgespoord door het intensieve testbeleid.

Deze curve toont het aantal coronatests per dag. Vooral in schoolvakanties of in tijden van minder viruscirculatie daalt het aantal testen.

De positiviteitsratio geeft weer hoeveel procent van het aantal afgenomen testen een positief resultaat oplevert. Hoe hoger dit getal, hoe heviger de epidemie woedt in ons land. Dit is het cijfer voor heel het land:

Het aantal ziekenhuisopnames geldt als de belangrijkste graadmeter om de uitbraak van het virus te meten. Hoe meer dagelijkse opnames, hoe zwaarder de epidemie toeslaat. Maar ook het aantal besmettingen per dag blijft belangrijk, om op korte termijn schommelingen te kunnen waarnemen.

Sinds enige tijd volgt Sciensano de epidemie op aan de hand van de zevendaagse gemiddelden van het aantal bevestigde gevallen, de nieuwe bevestigde ziekenhuisopnames, de ingenomen bedden op intensieve zorgen en de sterfgevallen. Dat laat toe om het weekendeffect uit te vlakken.

Deze grafiek toont hoeveel ziekenhuisbedden bezet zijn per dag.

Het aantal overlijdens per dag:

Het totaal aantal overlijdens in ons land:

Vaccinaties

Tegen september van dit jaar moet de hele Belgische bevolking gevaccineerd zijn. Ook in andere landen moet massale coronavaccinatie voor groepsimmuniteit helpen zorgen. Op deze pagina vindt u de jongste stand van zaken over de vaccinaties.