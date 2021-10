Coronapas op de skipiste? Zo gaat het eraan toe in de wintersportlanden

Dit winterseizoen zal je in de Alpenlanden terug op de latten kunnen staan. Skilift-uitbaters in Zwitserland maakten al bekend dat je geen coronapas nodig hebt om te skiën. Maar hoe zit het in de andere skigebieden? Een overzicht van de regels per land.

De Alpenlanden staan te trappelen om opnieuw toeristen naar hun wintersportgebieden te lokken. Al zullen toeristen zich nog wel aan enkele regels moeten houden. “Maar de boodschap is heel duidelijk, deze winter gaan we skiën!”, stelt de Franse minister van Toerisme.

FRANKRIJK

Skipiste

Frankrijk heeft als laatste wintersportland te kennen gegeven dat de skigebieden deze winter open zullen zijn. De regering heeft ook bevestigd dat de coronapas niet vereist zal zijn om de skiliften te gebruiken, tenzij de coronasituatie in Frankrijk aanzienlijk verslechtert.

“De aankondiging door de Franse minister van Toerisme dat de coronapas niet nodig zal zijn voor de liften heeft skiërs in heel Europa gerustgesteld dat ze probleemloos kunnen komen skiën”, stelde Sara Burdon van het toerismekantoor in Morzine. Mogelijke andere specifieke regels kunnen later nog worden bekendgemaakt.

Horeca

De toegang tot hotels, bioscopen, cafés en restaurants - ook op de terrassen - is voorbehouden voor wie een coronapas kan voorleggen. Bezoekers kunnen ook worden gevraagd om een mondmasker te dragen, tenzij ze aan een tafel zitten. Mondmaskers zijn ook verplicht in winkels en op het openbaar vervoer.

Illustratiebeeld Beeld ThinkStock

OOSTENRIJK

Oostenrijk heeft voor de coronamaatregelen een drieledig systeem ingevoerd. De maatregelen zullen worden aangescherpt of versoepeld naargelang de coronasituatie. Niveau 1 is momenteel van kracht. Niveau 2 treedt in werking 7 dagen na het overschrijden van 300 bezette bedden op intensive care. Niveau 3 wordt ingesteld 7 dagen na het overschrijden van 400 bezette bezette bedden op intensive care.

Skipiste

Alle niveaus:

• Men controleert op de 3G’s (gevaccineerd, genezen of getest);

• Het FFP2-mondmasker is verplicht in afgesloten skiliften;

• Er zullen in de liften geen afstandsregels of capaciteitsbeperkingen meer gelden.



Horeca

Niveau 1:

• Coronapas nodig voor toegang tot cafés, restaurants en hotels; en dat geldt uiteraard ook voor de après-ski. Antigeentests zijn niet toegestaan.



Niveau 2 en niveau 3:

• Enkel wie gevaccineerd is of genezen krijgt toegang tot de horeca.

Illustratiebeeld Beeld Getty Images

ITALIË

Skipiste

Wie wil skiën in Italië heeft een coronapas nodig. Aan skiërs wordt aangeraden om vooraf online een skipas aan te schaffen om wachtrijen te vermijden. Als algemene regel geldt dat liften op 80 procent van de capaciteit werken. Het mondmasker is verplicht in binnenruimtes en op het openbaar vervoer.

Horeca

Een coronapas is vereist om binnen te consumeren in cafés en restaurants. Om in een hotel te overnachten, is geen Covid-certificaat vereist.

Illustratiebeeld Beeld Getty Images/Maskot

ZWITSERLAND

Skipiste

Wie in Zwitserland wil gaan skiën, zal geen coronapas moeten voorleggen. Dat meldt de Zwitserse federatie van skiliften althans. Wel is het verplicht om een mondmasker te dragen in de skiliften en op andere afgesloten locaties. Daarnaast wordt ook gevraagd om de sociale afstand binnen te bewaren. Op die manier volgen de skipistes de maatregelen voor het openbaar vervoer. De coronamaatregelen kunnen mogelijk wel nog verstrengen als de epidemiologische situatie zou verslechteren.

Horeca

Toegang tot de binnenruimtes van cafés en restaurants is alleen mogelijk met een Covid-certificaat. Toegang tot overdekte hotel-restaurants, bars, enz. is alleen toegestaan met een Covid-certificaat. In de openlucht en voor roomservice is geen certificaat vereist.