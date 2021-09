Coronapas op café en restaurant? In deze Europese landen is het al verplicht

Nederland

Bij onze noorderburen zal iedereen vanaf dertien jaar oud een coronapas op zak moeten hebben bij een bezoek aan een café, restaurant, concertzaal of theater. De maatregel gaat in vanaf 25 september.

Tegelijk vervalt wel de regel om anderhalve meter afstand te bewaren, en een mondmasker zal enkel nog verplicht zijn op openbaar vervoer. Horecazaken zullen in Nederland tussen middernacht en 6 uur ‘s ochtends gesloten blijven.

Italië

In Italië moet iedereen ouder dan 12 jaar sinds 6 augustus een ‘groene pas’ laten zien voor alle openbare ‘indooractiviteiten’. Dan gaat het bijvoorbeeld over dineren in restaurants, musea en bioscopen bezoeken, en sommige vormen van openbaar vervoer. Om buiten op het terras van een café of restaurant te zitten, is er dus geen coronapas nodig.

Uitbaters zijn verplicht om de ‘groene pas’ te controleren. Als dat niet gebeurt, kunnen er boetes volgen. Voor de Italiaanse coronapas volstaat één vaccindosis

De regel geldt ook voor culturele of sportieve activiteiten in de openlucht en voor sportcentra. Bijkomende maatregelen zoals de mondmaskers en social distancing zijn afhankelijk van de kleurcode van de regio waarin u zich bevindt.

Frankrijk

De Franse coronapas, of pass sanitaire, is sinds 9 augustus verplicht in cafés en restaurants (ook als u op een terras zit), grote winkelcentra, ziekenhuizen, zorginstellingen en treinen over lange afstanden, en was al langer nodig voor musea, bioscopen en grote evenementen.

De regels gelden voor iedereen ouder dan 12 jaar, en gelden al zeker tot 15 november. Wie de coronapas niet respecteert, riskeert een geldboete van 135 euro.

Duitsland

In Duitsland zijn de geldende coronamaatregelen zeer afhankelijk van de deelstaat, maar sinds 23 augustus kan elke deelstaat de 3G-regel, of coronapas, hanteren. De G’s staan voor het Duitse geimpft (gevaccineerd), genesen (hersteld) en getestet (getest).

De federale en deelstaatregeringen zijn overeengekomen dat de Duitse coronapas moet worden toegepast in gebieden waar de 7-daagse incidentie van Covid-gevallen stijgt tot boven de 35 gevallen per 100.000 mensen. De regel geldt wel voor alle bezoeken aan ziekenhuizen en verpleeghuizen, ongeacht het aantal besmettingen.

Waar de 3G-regel van kracht is moet iedereen vanaf 12 jaar oud één van de G’s kunnen bewijzen om binnen te mogen in horecazaken (terrassen mogen meestal wel), bioscopen of bij de kapper en andere contactberoepen. Ook indoor sporten of evenementen binnen, en grote evenementen binnen of buiten, zijn taboe zonder coronapas.

Griekenland

In Griekenland is iedereen ouder dan 12 jaar sinds deze maand verplicht om een bewijs van vaccinatie of herstel te tonen als ze nog binnen willen in horecazaken, uitgaansgelegenheden en sportstadia (zowel openlucht als overdekt).

Op andere locaties - waaronder theaters, bioscopen, musea en archeologische vindplaatsen - zullen ongevaccineerden wel nog binnen kunnen mits een negatieve coronatest, niet ouder dan 48 uur.

Hoe zit het momenteel in België?

In eigen land is het CST (Covid Safety Ticket) een bewijs van vaccinatie, negatieve test of herstel van een recente infectie. Die wordt al gebruikt voor evenementen, in de cultuursector en om op reis te gaan. Sinds 1 september kan het CST ook ingezet worden voor binnenevenementen vanaf 200 personen en buitenevenementen vanaf 400 personen.

Lees ook Minister-president Jan Jambon (N-VA) maakt bocht en heft protest tegen Vlaamse coronapas op: ‘Kan tijdelijk een dienst bewijzen’

Vanaf 1 oktober mogen de regio’s zelf beslissen hoe breed ze de coronapas inzetten. Zo wil Brussel het gebruik van het CST uitbreiden naar Brusselse bars, restaurants en nachtclubs voor iedereen vanaf 16 jaar. Om toegang te krijgen tot massa-evenementen, ziekenhuizen en verpleeghuizen zou de coronapas zelfs vanaf 12 jaar vereist worden.