Coronapas in nachtclubs, mondmaskers bijna volledig weg: dit zijn de beslissingen van het Overlegcomité

Mondmaskers

Hier blijven mondmaskers verplicht (voor personen ouder dan 12 jaar):

• Op de binnenruimte van het openbaar vervoer, omdat afstand houden hier vaak niet mogelijk is. Hetzelfde geldt voor luchthavens of binnenruimtes, zoals stations.

• In zorginstellingen, vanwege de kwetsbare groepen die hier vaak verblijven.

• Bij zowel medische als niet-medische contactberoepen (zoals kappers). Klanten én personeel moeten hier een mondmasker dragen

• Bij evenementen met 500 of meer mensen binnen of 750 of meer mensen buiten. Ook een Covid Safety Ticket - of ‘coronapas’ - zal niet verplicht zijn bij zulke evenementen.

Hier zullen de mondmaskers niet meer verplicht zijn vanaf 1 oktober:

• Op de werkplaats, voorwaarde is wel dat er voldoende afstand kan worden gehouden.

• In winkels en in horeca, zowel voor de klanten als het personeel.

Belangrijk: het gaat om een ‘federale sokkel’, oftewel een algemene federale regel. Dat betekent dat de regio’s er nog van mogen afwijken als ze dat willen. Vlaanderen was alvast vragende partij voor een afschaffing van de verplichte mondmaskers, mogelijk behouden Brussel en Wallonië de mondmaskerplicht wel nog.

Discotheken

Dancings mogen vanaf vrijdag 1 oktober weer open gaan als ze met het Covid Safety Ticket werken. Dat betekent dat bezoekers moeten kunnen bewijzen dat ze volledig gevaccineerd zijn, recent negatief getest zijn of hersteld zijn van een corona-infectie. Ook de luchtkwaliteit en de ventilatie moeten verzekerd zijn via verscherpte protocollen.

Vanaf 1 oktober mag er overigens ook weer gedanst worden in de cafés.

Lees ook Je ‘coronacertificaat’ of ‘coronapas’ aanvragen: hoe doe je dat? En hoe werkt dat Covid Safe Ticket?

Covid Safety Ticket

Naast discotheken kan de coronapas vanaf oktober ook ingeschakeld worden bij indoorevenementen vanaf 500 bezoekers of outdoorevenementen vanaf 750 mensen. Bij deze evenementen vervangt het CST dan de mondmaskers en de afstandsregels. Als organisator van zo'n evenement moet u wel eerst toelating vragen aan de lokale overheid.

Over een breder gebruik van de coronapas in Vlaanderen is er nog geen beslissing genomen. Dit wordt volgende week nog besproken, aldus minister-president Jan Jambon tijdens de persconferentie.