Coronamedicijn van AstraZeneca blijkt effectief om symptomen te voorkomen

Het is nog niet aangetoond dat het middel, op basis van antilichamen, doeltreffend is bij mensen die al aan het virus zijn blootgesteld. Maar als het wordt toegediend voordat men in contact komt met het virus, blijkt het risico op het ontwikkelen van symptomen 77 procent lager te liggen dan in de controlegroep. AstraZeneca noemt de resultaten van het medicijn, dat voorlopig AZD7442 genoemd wordt, “bemoedigend”.

Het bedrijf baseert zich op de resultaten van de derde testfase, waarbij een klinische studie op grote schaal wordt uitgevoerd om de effectiviteit en de risico’s te testen.

Aan de proeven, die werden uitgevoerd in Spanje, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en de VS, namen 5.197 deelnemers deel, van wie 75 procent onderliggende aandoeningen had.

Het nieuwe Covidmiddel “zou een belangrijk instrument kunnen zijn voor de uitbreiding van ons arsenaal, om mensen te kunnen helpen die meer nodig hebben dan een vaccin om weer normaal te kunnen leven”, zegt Myron Levin, een professor aan de universiteit van Colorado (VS), die meewerkte aan het onderzoek.