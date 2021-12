Coronacommissariaat: ‘Meer werkverzuim onder jonge mensen door vierde golf’

Sinds begin dit jaar monitort de Mental Assessment Group (MAG) van de expertengroep GEMS regelmatig de motivatie, de geestelijke gezondheidstoestand, het ziekteverzuim en de werkloosheid bij de Belgische bevolking. Hun rapport wordt telkens opgenomen in de GEMS-adviezen voor het Overlegcomité.

Uit de Motivatiebarometer (van de UGent) en de Grote Corona Studie (van de UAntwerpen) blijkt dat het welzijn vóór de zomer, toen de maatregelen versoepelden, was toegenomen. Die verbetering hield op in september en ons welzijnsgevoel verslechterde opnieuw vanaf eind september, vooral bij studenten en volwassenen onder de 45 jaar, mensen uit de cultuur- en evenementensector, leerkrachten en zorgverleners. Bij jongeren neemt de vraag naar geestelijke gezondheidszorg toe. Er is ook meer ziekteverzuim in die groep.

Het agentschap Opgroeien, dat kinderen en jonge tieners met mentale problemen ondersteunt, wordt sinds begin dit jaar nog meer gecontacteerd dan bij het begin van de crisis. In juli en augustus 2021 stabiliseerden de vragen, maar sinds september nemen die weer toe. Vooral zorginstellingen voor jonge adolescenten krijgen meer vragen om crisishulp.

Door het virus vallen ook steeds meer werknemers uit. HR-dienstengroep Acerta ziet sinds september een grote toename van kort ziekteverzuim, in alle sectoren. Dat leidt tot extra belasting van de overblijvende medewerkers. Hierdoor neemt bij hen het risico op burn-out toe, net als hun intentie om de job te verlaten.