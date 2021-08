Coronacijfers in stijgende lijn, aantal patiënten op intensieve zorg stijgt met 40 procent

Tussen 3 en 9 augustus, de recentste periode waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn, waren er dagelijks gemiddeld 1.787 besmettingen, een tiende meer dan de week eerder.

Er is sinds de start van de pandemie al sprake van 1.147.855 besmettingen in België.

Wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken, zijn er nog altijd op bijna elke dag van de week meer besmettingen dan op dezelfde dag een week eerder.

Tests

Het aantal tests daalde met een tiende, tot iets minder dan 50.000, een daling van 12 procent.

Van alle testen bleek 4,0 procent positief. Dat is 0,8 procentpunt meer dan in de voorgaande periode.

Ziekenhuizen

Het aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen voor het coronavirus is op een week tijd, van 6 tot 12 augustus, met 32 procent gestegen, tot gemiddeld 51,0 nieuwe opnames per dag. Woensdag waren er 64 opnames, het hoogste sinds twee maanden. Donderdag waren er 45 nieuwe opnames.

Op een week tijd is het aantal patiënten in de Belgische ziekenhuizen gestegen tot 475, dat is een stijging van 29 procent. Op de intensive care-afdelingen van die ziekenhuizen is de bezetting 40 procent gestegen, naar 132 patiënten.

Overlijdens

Het gemiddelde aantal overlijdens bleef relatief stabiel. In de periode van 3 tot 9 augustus zijn er elke dag gemiddeld 3,6 overlijdens gemeld, een daling van 4 procent. In totaal eiste de pandemie in ons land al ruim 25.285 overlijdens.

Vaccinaties

Tot slot blijkt uit de gegevens van Sciensano nog dat 8,25 miljoen mensen al minstens één prik van een coronavaccin kregen. Dat komt overeen met 71,6 procent van de volledige bevolking. Er zijn ook al 7,51 miljoen mensen volledig gevaccineerd (65,2 procent).

In Vlaanderen is 77,60 procent minstens deels gevaccineerd, 69,84 procent kreeg al beide prikken.

