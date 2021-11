Coronacijfers flirten met records in heel Europa: deze landen en regio’s zijn of gaan in lockdown

Nederland: lockdown light

In Nederland geldt sinds vorige week zaterdag een lockdown light. Nederlanders mogen maximaal vier personen uitnodigen per huishouden. Bij één besmetting in een huishouden moet voortaan iedereen in quarantaine. Voorts is telewerk er opnieuw de norm.

De Nederlandse horeca moet om 20 uur sluiten, nadien is afhalen nog wel mogelijk. Mensen krijgen een vaste plaats toegewezen op café en op restaurant. Ook essentiële winkels, zoals supermarkten en apotheken, moeten om 20 uur dicht.

Theaters en bioscopen kunnen voorlopig openblijven, zij het in een systeem met coronapas en toegewezen plaatsen.

Twee dorpen in Friesland gaan nog een stap verder. Zowel in Oudega als in Lippenhuizen besloten alle sport- en culturele verenigingen vrijwillig om alle activiteiten op te schorten nadat een basisschool in de gemeente gesloten was na een oplopend aantal coronabesmettingen.

Oostenrijk: op slot en verplichte vaccinatie

Oostenrijk voert vanaf maandag 22 november een volledige lockdown in voor het hele land. Die zal minstens tien dagen duren. Alleen supermarkten, drogisterijen en apotheken mogen openblijven, horeca en niet-essentiële winkels gaan dicht.

De scholen blijven wel open, maar zowel leerlingen als leerkrachten moeten een mondmasker dragen. Leerlingen mogen, als ze dat willen, de lessen ook van thuis volgen.

Sinds afgelopen zondag geldt in heel Oostenrijk al een lockdown voor wie niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Omdat de besmettingscijfers echter blijven stijgen, heeft de regering nu beslist om iedereen een lockdown op te leggen, dus ook wie al gevaccineerd is. De regio’s Salzburg en Opper-Oostenrijk hadden de ingrijpende maatregel al genomen, maar dan tot de kerstdagen.

Bovenop de lockdown gaat Oostenrijk ook vaccinatie verplichten. Op dit moment is zowat 65 procent van de Oostenrijkse bevolking gevaccineerd, en dat is volgens kanselier Alexander Schallenberg ‘schandalig laag’. De vaccinatieverplichting gaat in op 1 februari 2022.

Duitsland: lockdown voor ongevaccineerden

In de Duitse deelstaten Saksen en Baden-Württemberg is er een lockdown voor wie niet gevaccineerd is. Dit houdt in dat alleen wie gevaccineerd is of genezen van covid (de zogenaamde 2G-plicht: gevaccineerd of genezen) de horeca en allerlei toeristische instellingen in mag – denk aan kabelbanen, sportfaciliteiten en hotels. Voor winkels, musea en bibliotheken is een FFP2-mondmasker verplicht. Een medisch masker voldoet niet meer.

Niet-gevaccineerden mogen in beide deelstaten nog maximaal met één andere persoon samenkomen, naast de leden van het eigen huishouden.

Saksen overweegt ook het sluiten van theaters, concertzalen en sportwedstrijden.

Slovakije: ongevaccineerden thuis

Ook Slovakije voert vanaf maandag een lockdown in voor wie niet gevaccineerd is. In de horeca, niet-essentiële winkels en bij publieke bijeenkomsten zal dan de 2G-plicht gelden. Enkel wie gevaccineerd of genezen is zal dus toegang krijgen. De Slovaakse lockdown zal zeker drie weken duren.

De lockdown komt er nadat het land woensdag een recordaantal coronabesmettingen liet optekenen: in één dag tijd werden er, op een bevolking van 5,5 miljoen, ruim 8.300 infecties vastgesteld.

Met amper 45 procent heeft Slovakije een van de laagste vaccinatiegraden in Europa.

Italië: overleg

In Italië gaan er eveneens stemmen op voor een lockdown voor niet-gevaccineerden. “Zij die hun plicht hebben gedaan, moeten worden beschermd”, zei Attilio Fontana, de minister-president van de grootste regio, Lombardije, deze week. “Mocht de situatie zich in negatieve zin ontwikkelen, dan moeten er beperkingen komen die geen gevolgen hebben voor degenen die gevaccineerd zijn.” De beslissing over zo’n lockdown ligt volgens Fontana wel bij de nationale regering.