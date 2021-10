Coronacijfers blijven stijgen: gemiddeld meer dan 100 ziekenhuisopnames en 4.000 besmettingen per dag

Afgelopen week werden dagelijks gemiddeld 101 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Het gaat om een stijging met 67 procent tegenover de week ervoor.

Er liggen nu ruim 1.100 Covidpatiënten in het ziekenhuis, een derde meer dan een week eerder. Op intensieve zorg liggen er exact 250 coronapatiënten, ook een derde meer.

Besmettingen

Tussen 13 en 19 oktober werden er dagelijks gemiddeld 4.036 Covidbesmettingen vastgesteld, een stijging met 65 procent tegenover een week eerder.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen elke dag fors hoger is dan dezelfde dag een week eerder. Afgelopen maandag waren er zelfs 6.538 besmettingen, een nieuw dagrecord dit jaar. Het vorige dagrecord viel op maandag 22 maart, toen er 6.333 bevestigde nieuwe coronagevallen waren. Dat zal opnieuw sneuvelen, want voor woensdag staat de teller voorlopig al op 6.426 nieuwe besmettingen. Het is al van 10 november 2020 geleden dat er nog meer dan 6.500 nieuwe infecties in één dag werden genoteerd. Het waren er toen 7.701.

Testen

Er werden tussen 13 en 19 oktober dagelijks gemiddeld 54.100 tests uitgevoerd, een vijfde meer dan de week ervoor.

De positiviteitsratio komt zo uit op 7,5 procent (+1,9 procent). Het reproductiegetal bedraagt 1,37: van zodra die R-waarde boven de '1' ligt, neemt de epidemie aan kracht toe.

Overlijdens

Gemiddeld overleden er tussen 13 en 19 oktober 13 Covidpatiënten per dag, een vijfde meer tegenover een week eerder.