Coronacijfers blijven onder controle in ons land: bekijk de laatste data

Tussen 26 augustus en 1 september namen de ziekenhuizen dagelijks gemiddeld 61,7 nieuwe coronapatiënten op. Het gaat om een stijging van 7 procent in vergelijking met een week eerder.

Er liggen 661 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, van wie er 192 intensieve verzorging nodig hebben.

Tussen 23 en 29 augustus telde Sciensano dagelijks gemiddeld 2.005 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat zijn er 2 procent meer dan in de zeven voorgaande dagen.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we op sommige dagen van de week meer besmettingen dan dezelfde dag een week eerder, en op andere dagen minder besmettingen.

Testen

Er werd 7 procent minder getest dan de week voordien: zowat 40.912 testen per dag.

De positiviteitsgraad steeg licht tot 5,4 procent.

Overlijdens

Sciensano telde tussen 23 en 29 augustus gemiddeld 4,7 overlijdens per dag door het virus. Het gaat om een daling van 21 procent in vergelijking met een week eerder. Het is al van 20 juli geleden dat er nog eens een dag was met nul overlijdens. Sinds het begin van de pandemie heeft het virus nu al aan 25.380 mensen het leven gekost in België.

Vaccinaties

Intussen hebben in België al ruim 8,4 miljoen mensen minstens een eerste dosis van een coronavaccin gekregen. Dat is 73,1 procent van de bevolking of 85,3 procent van de volwassen bevolking. Al ruim 8,1 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Dat is 70,6 procent van de totale bevolking of 83,4 procent van de volwassen bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.262.919 inwoners minstens deels gevaccineerd, 79,1 procent van de volledige bevolking. 5.088.232 onder hen zijn volledig ingeënt, 76,5 procent van de bevolking.