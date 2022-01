Coronabetoging in Brussel is vertrokken: paar duizenden mensen aanwezig bij start

De manifestatie ’Samen voor Vrijheid’ groepeert verschillende organisaties, zoals Viruswaanzin, Vecht Voor Vrijheid, The Human Side, Belgians for Freedom en nog tientallen andere. De organisatoren roepen “iedereen die aanvoelt dat er iets niet klopt” op om zich aan te sluiten. In een aankondigend persbericht luidde het dat het gaat om een “vredevolle bijeenkomst”.

“We organiseren een grote manifestatie voor grondwettelijke vrijheden en mensenrechten. Onder de naam ‘Samen voor Vrijheid’ klagen we vrijheidsbeperkende maatregelen aan die reeds anderhalf jaar geen structurele oplossing zijn voor de gezondheidszorg en niet meer te verantwoorden zijn”, klinkt het in het persbericht.

Polarisatie

Volgens de organisatoren leiden de huidige maatregelen tot polarisatie in de samenleving, en een opdeling in A- en B-burgers. “Fundamentele grondrechten waar zo lang voor gestreden is, worden voorwaardelijk gemaakt door deze regering”, klinkt het nog. De organisatoren willen de afschaffing van de coronapas en een “breder wetenschappelijk geluid” laten klinken in de GEMS, door ook andere visies toe te laten. “De politiek moet verbinden in plaats van verdelen.”

Rellen

De betoging start om 12.30 uur bij het Noordstation (Starbucks, aan het kruispunt Simon Bolivarlaan en Vooruitgangstraat). Om alles in goede banen te leiden en mogelijke rellen te voorkomen, waren er al verschillende vergaderingen met de Brusselse politiediensten, onder meer over het parcours en over het feit dat de organisatie moet voorzien in een interne ordedienst. “Wij zullen zelf ook in personeel voorzien om de betoging te kaderen”, zei de woordvoerster van de Brusselse politie.

Beeld BELGA