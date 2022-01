Coronabetoging in Brussel dreigt opnieuw uit de hand te lopen

De manifestatie ’Samen voor Vrijheid’ groepeert verschillende organisaties, zoals Viruswaanzin, Vecht Voor Vrijheid, The Human Side, Belgians for Freedom en nog tientallen andere. De organisatoren roepen “iedereen die aanvoelt dat er iets niet klopt” op om zich aan te sluiten. De Brusselse politie telde zo’n 5.000 betogers. Intussen heeft de mars haar eindpunt bereikt in het Jubelpark. De betoging begon rustig, maar dreigt nu uit de hand te lopen. Een groot deel van de manifestanten heeft de betoging al verlaten, maar in de Kleine Wetstraat zoeken relschoppers nadrukkelijk de confrontatie met de politie op.

Er zijn al projectielen gegooid en enkele kerstbomen en struiken in brand gestoken, maar voorlopig heeft de politie nog niet gereageerd. Toen organisator Ezra Armakye wou tussenkomen om de gemoederen te bedaren, werd hij door de relschoppers uitgejouwd en weggejaagd.

Polarisatie

“We organiseren een grote manifestatie voor grondwettelijke vrijheden en mensenrechten. Onder de naam ‘Samen voor Vrijheid’ klagen we vrijheidsbeperkende maatregelen aan die reeds anderhalf jaar geen structurele oplossing zijn voor de gezondheidszorg en niet meer te verantwoorden zijn”, klinkt het in een aankondigend persbericht van de organisatie.

Volgens de organisatoren leiden de huidige maatregelen tot polarisatie in de samenleving, en een opdeling in A- en B-burgers. “Fundamentele grondrechten waar zo lang voor gestreden is, worden voorwaardelijk gemaakt door deze regering”, klinkt het nog. De organisatoren willen de afschaffing van de coronapas en een “breder wetenschappelijk geluid” laten klinken in de GEMS, door ook andere visies toe te laten. “De politiek moet verbinden in plaats van verdelen.”

Een Vlaams koppel trok naar Brussel omdat ze vinden dat er ‘geen vrije mening’ meer mag zijn als het gaat over vaccinatie. “Dat is de schuld van de media en politici”. “Ofwel verplicht je vaccinatie en sanctioneer je mensen, ofwel laat je mensen vrij in keuze, en sluit je ze niet uit”

Rellen

Om alles in goede banen te leiden en mogelijke rellen te voorkomen, waren er al verschillende vergaderingen met de Brusselse politiediensten, onder meer over het parcours en over het feit dat de organisatie moet voorzien in een interne ordedienst. “Wij zullen zelf ook in personeel voorzien om de betoging te kaderen”, zei de woordvoerster van de Brusselse politie. Hier en daar worden wat voetzoekers gegooid, maar voorlopig blijft alles er rustig.

Premier De Croo: ‘Klinkklare onzin’

Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft zich in de studio van VTM Nieuws scherp uitgelaten over de coronabetoging . “Iedereen heeft het recht om te betogen”, vindt premier De Croo. Toch benadrukt hij dat de groep mensen die deze namiddag door de hoofdstad trekt, niet de stem van de meerderheid van de bevolking vertegenwoordigt. “Ja, er zijn een aantal duizend mensen die een andere mening hebben, maar er is een stille, zeer grote meerderheid van miljoenen mensen die doen wat nodig is”, klinkt het.

De organisatoren van ‘Samen voor Vrijheid’ strijden onder meer tegen het Covid Safe Ticket, dat ze onwettig en onwetenschappelijk noemen. “Klinkklare onzin,” vindt De Croo. “Het vaccinatiebewijs is absoluut wettig, dat is meermaals bevestigd geweest door meerdere rechtbanken in ons land”, verduidelijkt hij nogmaals. Bovendien, zo zegt de premier, is de wetenschap zeer duidelijk over het nut van zo’n coronapas. “Het is een zeer goede manier om ervoor te zorgen dat we op een moeilijk moment wel nog kunnen leven. Mocht iedereen zich gedragen zoals een aantal van de mensen die daar meningen hebben, zaten we al maanden in een lockdown.”

De Croo hoopt dat de betoging dit keer vreedzaam kan verlopen, maar waarschuwt diegenen die met slechte bedoelingen naar Brussel zouden zijn afgezakt: “Alles zal van zeer nabij gevolgd worden en er worden beelden gemaakt. Wie zich misdraagt, zal aangehouden worden.”

Beeld BELGA