Coronabesmettingen stijgen met 20 procent, hospitalisaties met 40 procent: ‘Cijfers lijken alarmerend, maar zijn het niet’

Het coronavirus is begonnen aan zijn voorspelde opmars. ‘De cijfers zijn sinds een week flink aan het stijgen, maar ook de vaccinatiecampagne loopt volop’, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). Moeten we dan nieuwe maatregelen vrezen?

Vlaanderen lijkt zich een ongeluk te snotteren, het regent ziektebriefjes. Op zich is dat niet zo uitzonderlijk voor een natte september, maar is de golf verkoudheden groter dan anders? “Neen”, zegt Steven Van Gucht. “Er doen tientallen verkoudheidsvirussen de ronde, maar niet meer dan anders. Wat we nu zien, is klassiek. Zeker omdat het slechte weer de mensen binnenhoudt, en er dus veel meer kans op besmetting is. De scholen zijn ook herbegonnen, iedereen is opnieuw aan het werk, ideale omstandigheden voor ademhalingsvirussen.”

Viroloog Steven Van Gucht. Beeld UGent

Dat er meer zieken zijn dan anders, klopt wél, maar dat is integraal aan corona te wijten, volgens Van Gucht. “We hadden het voorspeld, en de cijfers geven ons nu gelijk: Covid-19 is in september opnieuw aan een opmars begonnen. Dat zien we aan de ziekenhuisopnames, het blijkt uit de testresultaten en we lezen het ook af uit het rioolwater, waarin het virus via uitwerpselen terechtkomt.”

“Het aantal besmettingen is op een week tijd gestegen met 20 procent, de ziekenhuisopnames met 40 procent”, vervolgt Van Gucht. “Die cijfers lijken misschien alarmerend, maar dat zijn ze niet. In absolute cijfers is het aantal ziekenhuisopnames gestegen van 50 per dag naar 70 per dag, en het gaat hoofdzakelijk om zeventigplussers met onderliggende aandoeningen. We moeten dat niet minimaliseren, maar onze ziekenhuizen worden niet overrompeld.”

Piek in november

Van Gucht verwacht ook niet dat de ziekenhuizen in november overspoeld zullen worden. “Dan bereikt deze nieuwe golf haar piek en evolueren we vermoedelijk naar 200 tot 500 ziekenhuisopnames per dag. Qua besmettingen zitten we officieel aan 2.000 per dag, maar heel veel mensen laten zich niet meer testen, dus ligt het werkelijke cijfer een pak hoger. Dat toont de circulatie van het virus in het rioolwater ook aan. Maar ook die cijfers zijn niet van dien aard om ons zorgen te maken.”

Hoe hoog de piek in november wordt, valt niet precies te voorspellen. “Dat hangt in grote mate af van het succes van de vaccinatiecampagne die nu loopt”, zegt Van Gucht. “En die is belangrijk, want met het vaccin dat nu gezet wordt, zal je het misschien wel een volledig jaar moeten doen. Het is goed mogelijk dat de volgende campagne pas in het najaar van 2023 begint. Maar in Vlaanderen lijken we opnieuw op een hoge opkomst af te stevenen, dus maak ik me niet al te veel zorgen. Dat het vaccin werkt, is ondertussen ruimschoots bewezen. De kans dat we moeten overgaan tot strengere maatregelen acht ik heel klein. Misschien dat we zullen moeten aanbevelen om mondmaskers op het openbaar vervoer een tijdlang opnieuw verplicht te maken, maar zelfs dat is niet zeker.”

Mondmaskers op het openbaar vervoer: of de verplichting tijdens de voorspelde coronapiek van november terugkeert, is lang niet zeker, maar Steven Van Gucht beveelt het wel aan. Beeld ID Lieven Van Assche

Van Gucht blijft mondmaskers op drukke plaatsen wel een goed idee vinden, zeker voor iedereen die wat zwakker is. “Ze beschermen niet alleen tegen Covid-19, maar ook tegen die gewone verkoudheidsvirussen, die zich op een vergelijkbare manier verspreiden. Bij de meeste mensen leiden ze tot milde symptomen die na een paar dagen verdwijnen, maar elk jaar belanden er ook zwakkere of gevoelige mensen met een longontsteking in het ziekenhuis door die verkoudheidsvirussen. Lang niet zoveel als bij corona of het griepvirus, dat er ook nog moet aankomen, maar toch. In Azië dragen ze om die reden al veel langer mondmaskers, en dat is niet onverstandig. Je beschermt er niet alleen jezelf mee, maar ook de anderen.”