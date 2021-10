Coronabesmettingen schieten met 75 procent omhoog, zelfs toename van 180 procent in Limburg

Tussen 17 en 22 oktober zijn dagelijks gemiddeld 5.300 nieuwe coronabesmettingen bevestigd in België. Dat blijkt uit het cijferoverzicht van gezondheidsagentschap Sciensano. Het gaat om een toename met 75 procent tegenover de voorgaande week, en het gemiddelde ligt daarmee hoger dan tijdens de piek van de derde golf. Toen ging het om 4.900 besmettingen per dag.

Afgelopen vrijdag kwamen er zelfs meer dan 7.000 besmettingen bij, blijkt wanneer we de dagcijfers in detail bekijken. Het is al van 10 november 2020 geleden dat er nog meer dan 7.000 nieuwe infecties in één dag werden genoteerd. Het waren er toen 7.701.

Tussen de provincies zijn er onderling grote verschillen. In Limburg gingen de besmettingen in een week tijd met maar liefst 180 procent omhoog tot 433 besmettingen per dag. In West-Vlaanderen gaat het om een stijging van 112 procent, in Antwerpen kwamen er 93 procent meer besmettingen bij, en in Oost-Vlaanderen 92 procent. De besmettingen in Vlaams-Brabant stegen dan weer met 63 procent. Vlaanderen samengeteld stijgt met 99 procent in een week tijd.

Brussel kent nog de ‘kleinste’ stijging, met 36 procent. In Wallonië kent Namen de grootste stijging met 106 procent, in heel het gewest gaat het om een toename met 65 procent.

Elke dag worden er nu meer dan 63.000 tests afgenomen, een stijging van 30 procent. De positiviteitsratio stijgt tot 8,5 procent. Dat wil zeggen dat gemiddeld elke 8,5 testen op de 100 positief zijn. Tussen de provincies varieert de positiviteitsratio van 6,8 procent in Oost-Vlaanderen tot 12,6 procent in Luik.

Ziekenhuisopnames

Ook de ziekenhuisopnames gaan opnieuw de hoogte in: tussen 19 en 25 oktober werd dagelijks gemiddeld 115 patiënten met Covid-19 opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een toename met 56 procent tegenover de voorgaande zeven dagen.

Er liggen nu 1.275 coronapatiënten in de ziekenhuizen, een stijging met 39 procent op een week tijd. Het is van eind mei geleden dat het er nog zo veel waren. Van de opgenomen Covid-patiënten hebben er 264 intensieve verzorging nodig.

Overlijdens

Er stierven in de periode van 17 tot 22 oktober elke dag gemiddeld 13,3 mensen aan het virus. Dat is een toename met 13 procent tegenover de voorgaande zeven dagen. Er zijn sinds het begin van de pandemie 25.889 coronapatiënten gestorven in België.

Vaccinaties

De vaccinatiegraad tot slot ligt bij 75 procent voor wie minstens één keer gevaccineerd is. Dat betekent dat 8.679.018 Belgen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 kregen. 8.533.325 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 74 procent van de volledige bevolking. 5,5 procent van de bevolking, iets meer dan 515.000 mensen, kreeg al een boosterprik.

In Vlaanderen zijn 5.361.025 inwoners minstens deels gevaccineerd: 80,6 procent van de volledige bevolking. 5.310.551 onder hen zijn volledig ingeënt: 79,8 procent van de bevolking

.