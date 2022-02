Coronabesmettingen en -hospitalisaties blijven dalen, overlijdens nemen nog toe: dit zijn de meest recente coronacijfers

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft ook verder dalen. De laatste zeven dagen ging het gemiddeld om 246,1 opnames, of een daling met 17 procent. Vandaag gaat in ons land code oranje, ook al zijn we nog niet aan de drempel van maximaal 150 opnames per dag geraakt die daarvoor was vooropgesteld. De tweede drempel, minder dan 500 patiënten op intensieve zorg, was al langer bereikt, en nadert nu zelfs de drempel voor code geel (minder dan 300).

Ook de meeste andere parameters gaan in de goede richting: het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is met 44 procent gedaald, tot gemiddeld nog 12.931 besmettingen per dag in de periode van 8 tot en met 14 februari.

Ook het aantal tests blijft dalen: 52.300, of 28 procent minder dan in de week ervoor.

Daarvan was 29,4 procent nog positief, en dat is 8,3 procent lager dan een week daarvoor. Het is voor het eerst in een maand dat we opnieuw onder de 30 procent duiken na een piek van meer dan 46 procent.

In diezelfde periode waren er dagelijks gemiddeld wel nog 48,9 overlijdens, een toename met 11 procent.

6,876 miljoen Belgen kregen ondertussen hun boosterprik van het vaccin, of net geen 60 procent van de volledige bevolking. In Vlaanderen is meer dan 68 procent extra gevaccineerd, in Wallonië bijna 52 procent, en in Brussel net geen 35 procent.