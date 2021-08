Coronabesmettingen blijven stijgen, ook 25 procent meer patiënten in ziekenhuizen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in de week van 31 juli tot 6 augustus met 12 procent toegenomen, tot gemiddeld 1.743 besmettingen per dag.

Wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken zien we opnieuw elke dag van de week een hoger aantal besmettingen dan dezelfde dag een week eerder.

Het totale aantal bevestigde besmettingen ligt nu op 1,14 miljoen. De veertiendaagse incidentie, het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, ligt opnieuw boven de 200.

Tests

Er werden meer dan 52.000 tests per dag uitgevoerd, een daling met twee procent.

Van alle tests bleek 3,7 procent positief te zijn. Dat is een half procent meer dan in de voorgaande periode.

Ziekenhuizen

Het aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen is op een week tijd, van 3 tot 9 augustus, met 17 procent gestegen, tot gemiddeld 44,7 nieuwe opnames per dag.

Er liggen nu 457 mensen in de ziekenhuizen, een stijging van 25 procent en het hoogste cijfer in anderhalve maand. 118 mensen liggen op de afdelingen intensieve zorg, een stijging met 22 procent.

Overlijdens

Samen met de andere indicatoren stijgt ook het aantal overlijdens, zij het dat de stijging daar minder sterk is en op dagbasis zelfs daalt. Tussen 31 juli en 6 augustus zijn er elke dag gemiddeld 3,4 overlijdens per dag gemeld, een stijging met 4 procent op weekbasis. In totaal eiste de pandemie in ons land al ruim 25.300 overlijdens.

Vaccinaties

Tot slot blijkt uit de gegevens van Sciensano nog dat 8,2 miljoen mensen al minstens één prik van een coronavaccin kregen. Dat komt overeen met 71,1 procent van de volledige bevolking. Er zijn ook al 7,3 miljoen mensen volledig gevaccineerd (63,7 procent).

In Vlaanderen kreeg al 77,1 procent van de bevolking een eerste prik, en 67,9 procent is volledig gevaccineerd.

Bekijk hier ook de vaccinatiecijfers uit uw gemeente: