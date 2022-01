Coronabarometer voor evenementen in de maak

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) legde dinsdag een eerste versie van het plan voor aan een groep vertegenwoordigers van de cultuursector. Die staat niet bij voorbaat weigerachtig tegenover een barometer, maar is ook nog verre van overtuigd. Over de concrete invulling is het laatste woord nog niet gezegd. “We willen vooral af van het plafond van 200 mensen”, zegt Michael De Cock van de Brusselse KVS. Nu mogen niet meer dan 200 aanwezigen binnen in een zaal, ongeacht hoe groot de ruimte is.

Het voorstel bestaat uit drie fases: groen, oranje en rood. Op basis van de epidemiologische toestand gelden dan andere maatregelen. Hoeveel mensen aanwezig mogen zijn op een evenement zou daardoor afhankelijk worden van de ernst van de pandemie op een bepaald moment. De plannen gelden niet enkel voor de cultuur, maar ook voor sportactiviteiten - zoals supporters in de voetbalstadions - en de brede evenementensector.

De bezetting op intensieve zorgen is een van de parameters in het plan. Binnen- en buitenactiviteiten krijgen vanzelfsprekend andere plafonds. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve evenementen: een zittend publiek in het theater is een heel ander risico dan een dansend publiek op een concert. Ook de grootte van een zaal zal een rol spelen.

Op het kabinet-Vandenbroucke klinkt het dat het om een eerste stappenplan gaat, waar zeker over gediscussieerd kan worden. Het is de bedoeling dat de sector zelf ruim inspraak krijgt. “Samen met het coronacommissariaat hebben we hier de laatste weken hard aan gewerkt, om de sector een toekomstgericht plan te bieden, zodat er voor hen toch een beetje voorspelbaarheid komt”, zegt woordvoerder Arne Brinckman.

De barometer is ook politiek nog niet afgestemd. Voor een finaal akkoord komt het Overlegcomité van aanstaande donderdag sowieso te vroeg. Het is de bedoeling om het plan op tafel te leggen op een Overlegcomité later deze maand.