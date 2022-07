Corona tijdens zomerweer: welke symptomen krijg je van omikron-BA.5? En hoe ga je het virus te lijf?

Volgens de laatste cijfers van Sciensano was BA.5 goed voor 81,2% van de positieve tests, gemiddeld gezien in de afgelopen zeven dagen. De belangrijkste symptomen van omikron-BA.5 zijn vermoeidheid, keelpijn, hoesten, hoofdpijn en soms ook koorts. “Het begint vaak met wat keelpijn of een moe gevoel en evolueert na een paar dagen in griepachtige symptomen”, klinkt het bij Steven Van Gucht.

Bij warme temperaturen met koorts binnen zitten dat is toch wat ongewoon. “Ik hoor nog regelmatig over jonge gezonde mensen die een hele week met koorts in bed liggen. Dat is vreemd in deze periode van het jaar. De circulatie van andere ademhalingsvirussen stopt meestal in de zomer”, klinkt het bij de viroloog. “In de eerste week zien we dat mensen vooral een verkoudheid of griepachtige klachten hebben. Een stevige koorts, spierpijn, een algemeen beroerd gevoel: je bed niet uit kunnen.”

Na die eerste week, voelen veel mensen zich plots beter. “Maar een klein deel van mensen ontwikkelen in week twee plots ademnood, zware symptomen die je normaal niet ziet bij de griep. In deze fase belanden sommige mensen in het ziekenhuis en hebben ze extra zuurstof nodig”, klinkt het. Dit was het typische beeld in het begin van de pandemie. Voor de grote meerderheid van de gevallen vandaag, komt het gelukkig niet meer zover: “En dat hebben we grotendeels te danken aan onze opgebouwde immuniteit na drie dosissen vaccin of door een eerdere besmetting”, zegt Van Gucht.

Niet zomaar een verkoudheid

Al zijn er ook studies die stellen dat omikron minder diep in de longen doordringt en dus milder zou zijn. “Het idee dat omikron een verkoudheid is, is achterhaald. De studies die stellen dat het virus zich vooral in onze neus en keel nestelt, gebeurden bij proefdieren. Je moet dat toch wat nuanceren. Omikron zorgt ook voor stevige complicaties, er liggen nog steeds mensen op intensieve zorgen. Vaak gaat het om oudere mensen met een zwakke gezondheid of immuniteit”, stelt Van Gucht.

Denk je dat je besmet bent? “Na een positieve zelftest, is het op zich niet nodig om nog een PCR-test te doen. Het is vooral wanneer je symptomen hebt maar je zelftest is negatief dat je moet opletten. Doe dan zeker een PCR-test als je covid wil uitsluiten. Na een positieve test, blijf je zeven dag binnen. En voor de zekerheid: doe nadien drie dagen een mondmasker aan. Je kan 10 dagen besmettelijk zijn”, klinkt het.

In januari kwam het nieuws over Paxlovid, een antiviraal middel van Pfizer, de zogenaamde ‘coronapil’ zou tot 90% beschermen tegen ziekenhuisopname. “Dat doet het ook, al wordt het nog niet ruim voorgeschreven omdat het de lever afremt. En net de meest kwetsbare doelgroep, ouderen, nemen vaak andere medicatie die ook inspeelt op de lever”, zegt Van Gucht.

Toch is de viroloog ervan overtuigd dat er in de toekomst andere virusremmers breed beschikbaar zullen zijn. Tot dan is uitzieken en de koorts stillen met paracetamol of ibuprofen de beste remedie. “En drink voldoende water, zeker bij het warme weer. Als je ziek bent, ga je namelijk extra zweten”, besluit Van Gucht.