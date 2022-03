Corona stuwt online verkoop naar nieuwe hoogte: recordomzet voor Zalando en HelloFresh

In 2021 kochten meer dan 10 miljoen nieuwe klanten bij modewebwinkel Zalando. Dat telt nu al meer dan 48 miljoen actieve klanten in 23 markten. Daarmee groeide het Duitse concern niet alleen wat betreft klantenportefeuille significant sterker dan verwacht, maar ook financieel. Klanten bestelden meer dan ooit tevoren, met gemiddeld ruim 5 bestellingen per actieve klant. Dankzij de aanhoudend sterke vraag van kledingconsumenten naar onlineaanbiedingen stegen de inkomsten met 29,7% tot 10,35 miljard euro. In coronajaar 2020 bedroeg de groei nog 23,1%, tot 7,98 miljard euro omzet. Met een marge van 4,5% werd in 2021 ook winst gemaakt (468,4 miljoen euro EBITDA).

hellofresh zalando Beeld rv

Zalando’s lidmaatschapsprogramma Zalando Plus speelt een belangrijke rol in het verdiepen van de klantenrelaties. Ondertussen hebben al ruim 1 miljoen betalende leden in Duitsland, Nederland, Frankrijk en Italië een premiumabonnement (9,95 euro per jaar jaar). Niet onbelangrijk: Plus-leden keren dubbel zoveel naar het verkoopplatform terug en geven drie keer meer uit dan niet-Plus-klanten.

“België is een belangrijke markt voor ons, waarin wij voortdurend investeren”, zegt Megan Maley, General Manager voor de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. “Vorig jaar hebben we onze succesvolle retailservice, Connected Retail, in België uitgerold. Hierdoor kunnen lokale winkels zich bij ons platform aansluiten en miljoenen klanten bereiken. In 2022 zullen wij deze service in België verder versterken en een nog lokaler, relevant en inspirerender assortiment aanbieden.”

Voor dit jaar verwacht Zalando een groei van 12 tot 19%, goed voor een omzet van 11,6 tot 12,3 miljard euro.

HelloFresh

Maaltijdboxbezorger HelloFresh kende zowaar een nog groter boerenjaar. Het leverde in 2021 bijna 1 miljard maaltijden aan in totaal 7,2 miljoen actieve klanten in 17 markten op drie continenten. Daarmee won het bijna 2 miljoen klanten, goed voor 363 miljoen extra maaltijden. De omzet groeide met liefst 61,5% tot 5,99 miljard euro. In het vierde kwartaal werd met 1,58 miljard euro de hoogste kwartaalomzet ooit gehaald.

HelloFresh verwijst vooral naar de geslaagde uitbreiding naar het kant-en-klaarsegment, met de overname van Factor in de VS en die van Youfoodz, de grootste producent van kant-en-klaarmaaltijden in Australië. Factor is qua marktaandeel ondertussen de grootste leverancier van kant-en-klaarmaaltijden in de VS.

Ook de maaltijdleverancier kon ondanks grote investeringen winst boeken: 527,6 miljoen euro EBIDTA, ofwel een marge van 8,8%. Voor dit jaar verwacht HelloFresh een omzetgroei van 20 tot 26%. Dat zou de jaaromzet tot zo’n 7,5 miljard euro kunnen brengen.