‘Corona-ontkenner en ‘Sterkste man van België’ overleden aan de gevolgen van Covid-19’

Fred ‘The Undertaker’ Sinistra, afkomstig uit Luik, werd verschillende keren wereldkampioen, Europees kampioen en Belgisch kampioen kickboksen. Zijn overlijden werd op 16 december aangekondigd op zijn sociale media en stortte de vechtsportwereld in rouw.

Sinistra was volgens Waalse media een overtuigd corona-ontkenner. Hij wilde zich niet laten vaccineren en weigerde zelfs om de term ‘Covid-19' uit te spreken. Volgens hem moesten we best niet teveel rekening houden met de pandemie. Het tijdschrift Vice schrijft dat Sinistra geloofde dat zijn relatief jonge leeftijd en fysieke conditie hem voldoende bescherming zouden bieden tegen eventuele Covid-19-symptomen.

Bokskamp geannuleerd

Toch belandde hij eind november met een coronabesmetting in het Luikse ziekenhuis CHU, waardoor hij een bokskamp in het Franse Nîmes op 4 december moest annuleren. “Ik walg ervan”, klonk het op sociale media. “Maar ik leef nog dankzij mijn vrouw en mijn coach Osman Yigin.”

Die laatste had hem overtuigd om toch maar naar het ziekenhuis te gaan. “Ik vertelde hem dat als hij niet naar het ziekenhuis zou gaan, ik hem niet meer zou trainen”, zegt Osman Yigin bij Sudpresse. Vanop zijn ziekenhuisbed liet Sinistra aan zijn volgers weten dat zijn longen erg aangetast waren. “Maar ik kom sterker terug”, klonk het toen nog.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Fred sinistra (@fred_sinistra) op 25 Dec 2021 om 0:38 PST

Tegen het advies van dokters in zou Sinistra zich echter uit het ziekenhuis hebben laten ontslaan. Hij trok naar zijn huis in Ciney , waar hij zich behielp met een zuurstoffles, schrijft Sudpresse.

Op 13 december schreef Sinistra op Facebook: “Bedankt voor jullie steun. Ik ben thuis aan het herstellen, zoals het hoort. Ik zal duizend keer sterker terugkomen. Op 16 december bleek echter dat de kickbokser overleden was, volgens Sudpresse als gevolg van ademhalingsproblemen.

Echtgenote ontkent

“Het was een man van goud. Ik zal hem nooit vergeten”, reageert collega-kickbokser en vriend Jordan Sferrazza. “Hij was de sterkste man van België bij de zwaargewichten.” Frédéric Sinistra genoot eveneens bekendheid als buitenwipper van discotheek ‘Le Monastère’ in Nandrin. Hij laat naast zijn vrouw ook een dochter Célia en een zoon Diego achter. Hij werd afgelopen dinsdag begraven in Ciney.

In de meest recente Instagram-post van de bokser ontkent zijn echtgenote dat Sinistra stierf aan Covid-19. “Hij zou nooit accepteren dat wat hem is overkomen wordt gebruikt om angst te zaaien en om vaccinatie te pushen”, reageert zijn echtgenote op de persberichten over de dood van de bokser.