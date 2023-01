‘Cool en anders’: Franse fastfoodzaken krijgen herbruikbaar servies. Volgt België?

Franse (fastfood)restaurants stappen dit nieuwe jaar over op herbruikbaar servies. Ook in ons land wordt in die richting gedacht, al zijn we nog lang niet zo ver.

Als u vandaag naar de zuiderburen afzakt, krijgt u uw frieten bij de McDonald’s in een herbruikbaar plastic bakje geserveerd. Frankrijk heeft vanaf 2023 geen wegwerpartikelen meer in restaurants en fastfoodketens. Een nieuwe stap richting een meer circulaire economie.

Dichter bij huis zitten Omer (20), Ellen (22) en Rik (22) op nieuwjaarsdag “uit te kateren” bij de McDonald’s in de binnenstad van Antwerpen. Van Omer hoeft herbruikbaar servies in eerste instantie niet, “het lukt zo ook wel”. Ellen en Rik zijn enthousiast over het Franse recyclemodel, hoewel Ellen zich wel afvraagt hoe hygiënisch het is. “Het vet van mijn friet trekt nu in het karton, en dan in het bakje.” Of zich dan daar geen laagje vet aan de onderkant vormt?

We kennen allemaal het gemak van een fastfoodrestaurant: bestellen, eten, en alle lege verpakkingen en restanten kleffe frieten met mayonaise, soms met wat geduw, de prullenbak in. Omer vindt het handig hoe het nu georganiseerd is. Maar hij vindt het niet erg om wat moeite te doen om zo “de chain aan vuil te stoppen”.

Extra werk

Voor fastfoodketens levert herbruikbaar servies veel extra werk op. In Frankrijk heeft het proces flink wat voeten in aarde gehad. Restaurants hadden dan ook drie jaar de tijd om over te schakelen. Er is extra personeel aangenomen, en ketens moesten vaatwassers installeren om het servies te reinigen. Niet meedoen kost ook geld: een boete is 7.500 euro.

Burentugs Gerelkhuu –“zeg maar Mono” – is manager van de McDonald’s aan de Teniersplaats in Antwerpen. Bij het filiaal worden zo’n 1.100 bestellingen per dag geplaatst. Een grotere afwasmachine gaat moeilijk worden, zegt hij. De ruimte is nu al minimaal.

Bij het bedrijf is er veel aandacht voor afvalverwerking, aldus Mono. Alleen de deksels van de dranken zijn nu nog van plastic, de rest is al vervangen. Ook staan er bakken voor het scheiden van afval en lopen medewerkers regelmatig een rondje in de buurt om achtergebleven afval op te ruimen – het is een populaire afhaallocatie.

Tonnen minder afval

In Frankrijk trad in 2019 de antiafvalwet in werking. Milieuactivisten noemen het nu ingevoerde Franse model revolutionair. De maatregel leidt naar verwachting tot bijna 100.000 ton minder afval. De fastfoodsector in Frankrijk produceert nu zo’n 220.000 ton aan wegwerpverpakkingen per jaar. In 2022 werd het herbruikbare servies al getest in 20 McDonald’s-restaurants. Het viel bij consumenten in goede aarde.

De meeste fastfoodketens maken voor hun wegwerpservies gebruik van herbruikbaar plastic, slechts enkelen van glas. Milieuorganisaties hebben al aangegeven dit proces te zullen monitoren om te kijken hoe duurzaam dit daadwerkelijk is.

La loi anti-gaspillage, ce n’est pas seulement la fin des pailles en plastique. Observez autour de vous : en France, les changements sont à l'œuvre pour faire évoluer nos modes de consommation et réduire nos déchets. On pousse pour le faire au niveau mondial. Changeons la donne ! https://t.co/sd0YRRv1ko — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 20 november 2022

‘Gewoon invoeren’

In sommige andere landen testen McDonald’s-restaurants momenteel ook herbruikbare verpakkingen, zegt Isabelle Verdeyen van McDonald’s België. Intern wordt gekeken of er in België ook een pilot gestart kan worden. “Momenteel zijn er meer gegevens nodig om aan te tonen dat de klant herbruikbare oplossingen aanvaardt, wat hun milieueffecten zijn en hoe doeltreffend zij in de praktijk zijn”, reageert Verdeyen.

Goed dat ze hierover nadenken, vinden Omer, Ellen en Rick, hoewel wat hen betreft die keuze niet bij de consumenten hoeft te liggen. Gewoon invoeren, zeggen ze. Consumenten vinden het toch wel “cool en anders” als ze herbruikbaar servies in handen gedrukt krijgen.

Voorstel voor 2024

Op federaal niveau is minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) ook bezig met het verminderen van afval. In november lanceerde ze een nieuw voorstel om af te stappen van plastic voor eenmalig gebruik. Ook wil ze het gehalte aan gerecycleerde inhoud van bepaalde producten verhogen. Deze plannen worden nog met de sector besproken en zijn nog niet goedgekeurd door de regering. De voorgenomen maatregelen zouden per 2024 ingevoerd worden.

Dat gaat dan bijvoorbeeld om het niet meer op de markt brengen van harde plastic doosjes voor eenmalig gebruik ter plaatse of om mee te nemen. En ook kartonnen bekers met plastic coating – die nu nog verkrijgbaar zijn bij McDonald’s – zullen verboden worden, als het aan de minister ligt.

Dit voorstel is echter niet volledig hetzelfde als de Franse wetgeving. “Ons voorstel viseert enkel de eenmalige plastic bekers, bakjes en bestek, ongeacht of die worden gebruikt voor consumptie ter plaatse of voor takeaway”, zegt de woordvoerder van de minister.

In Frankrijk moeten fastfoodrestaurants met meer dan 20 zitplaatsen vanaf zondag enkel herbruikbaar servies aanbieden voor gerechten die ter plaatse worden gegeten. Voor takeaway mag er wel nog worden gewerkt met wegwerpmateriaal. De Franse maatregel geldt niet enkel voor plastic, maar ook voor wegwerp uit karton of papier.

Het koninklijk besluit van het Belgische ministerie van Leefmilieu streeft ook naar een verbod op papieren en kartonnen verpakkingen die pfas bevatten. Als kartonnen verpakkingen voor frieten en hamburgers pfas bevatten, zullen ze worden verwijderd, zegt de woordvoerder van Khattabi.

En daar is er voor fastfoodketens nog wel werk aan de winkel. Uit onderzoek van acht Europese milieuorganisaties uit 2021 bleek dat wegwerpverpakkingen van voedsel in Europa pfas-stoffen bevatten. Een op de drie wegwerpzakjes en -bakjes is bewerkt met deze schadelijke pfas-stoffen, onder andere zakjes van Dunkin Donuts en de papieren wikkels voor burgers en de frietbakjes van de McDonald’s.