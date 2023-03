Controversiële Israëlische organisaties komen spreken in de Kamer: ‘Absoluut ongehoord’

Een bijeenkomst voor de Interparlementaire Unie, opgezet om dialoog te stimuleren tussen landen, zet heel wat kwaad bloed. In de Kamer krijgen donderdag twee vertegenwoordigers van Israëlische organisaties het woord. De eerste is Arsen Ostrovsky van het International Legal Forum. De tweede is Itai Reuveni, communicatiedirecteur van NGO Monitor.

“De twee organisaties vormen eigenlijk het speerpunt van een Israëlische campagne om mensenrechtenorganisaties het zwijgen op te leggen”, zegt Willem Staes van 11.11.11. “Het International Legal Forum focust op de verdediging van het Israëlische bezettingsbeleid in het publieke forum. Terwijl NGO Monitor gespecialiseerd is in het belasteren van ngo’s.”

Over de praktijken van NGO Monitor heeft 11.11.11 al een rapport uitgebracht. De organisatie staat erom bekend dat ze met beschuldigingen van antisemitisme of linken met terreurgroepen liefdadigheidsverenigingen zwart maakt, ook al beschikt het niet over harde bewijzen.

“We hebben er al veel last mee gehad omdat we Defense for Children Palestine ondersteunen”, zegt ook Katelijne Suetens, beleidsmedewerker Israël-Palestina voor Broederlijk Delen. “Dat is dan zogezegd een terroristische organisatie.”

Volgens haar is het doel van NGO Monitor om kritiek op het beleid ten aanzien van de Palestijnse gebieden te bekampen met Israëlische propaganda. De organisatie zou in het verleden banden hebben gehad met het ondertussen opgedoekte Ministry of Strategic Affairs. Dat voerde onder meer een internationale campagne tegen boycots van Israëlische producten.

Midden-Oosten-experte Brigitte Herremans doet NGO Monitor ook af als een dubieuze propagandamachine. “De organisatie is niet eens transparant over haar eigen financiering”, zegt Herremans. “Dat zij in de Kamer komt spreken, is absoluut ongehoord.”

Kolonistenleider

Wouter De Vriendt, fractieleider van Groen, deelt de kritiek en wil tijdens de bijeenkomst van de Interparlementaire Unie ook graag zijn mening geven. Hij begrijpt niet waarom de twee vertegenwoordigers zonder tegenspraak mogen spreken.

“Het gaat om twee zeer gecontesteerde organisaties”, zegt De Vriendt. “NGO Monitor probeert het werk van ngo’s te delegitimeren met tendentieuze ‘onderzoeken’. Op een moment dat het geweld in de Palestijnse gebieden weer oplaait en de rechterlijke orde in Israël onder druk staat, kan je zo’n organisatie geen vrij podium geven.”

Het is niet de eerste keer dat er ophef is rond een bezoek. Metsu, de voorzitter van de sectie België-Israël van de Interparlementaire Unie, kreeg ook kritiek toen hij vorig jaar de kolonistenleider Yossi Dagan in de Senaat ontving. Volgens Apache moedigt Dagan de Israëlische nederzettingspolitiek aan, alsook gewelddadige acties tegen Palestijnen.

Metsu wil deze keer niet spreken over een uitnodiging, maar benadrukt dat de twee organisaties zelf gevraagd hebben om langs te komen. Volgens hem is NGO Monitor een “gerespecteerde organisatie”, die ook al in het Europees Parlement is komen spreken. “Het is altijd interessant om stemmen te horen die niet jouw mening delen”, zegt Metsu. “De parlementsleden zijn slim, ervaren en kritisch genoeg om feiten van fictie te onderscheiden.”