‘Controleren of iedereen Nederlands spreekt op de speelplaats? Daar verspillen wij onze energie niet aan’: hoe Don Bosco Brussel omgaat met thuistaal

Hoe vrolijk en bont de mix aan thuistalen van Vlaamse leerlingen is, zo bitter en gepolariseerd verloopt het maatschappelijke debat over het pedagogische nut ervan. Voor scholen die dagelijks met die diversiteit te maken krijgen, raakt vooral het nut van eindeloos discussiëren lost in translation.

“Praat Nederlands met me. Even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken. Naar de Champs-Élysées en naar de Notre Dame en naar de Seine. En daarna samen op La Tour Eiffel.”

Bedenkelijke zinsconstructies of niet, de tekst van Kenny B’s hit ‘Parijs’ uit 2015 lijkt uitgegroeid tot de slogan voor al wie terechtkomt op plaatsen waar Nederlands de voertaal is. Zo ook voor de leerlingen uit het derde jaar zorg en welzijn van Don Bosco Brussel. Terwijl ze op een van de laatste schooldagen van het jaar een voor een de les van leerkracht en zij-instromer Kristel Struyven (47) binnendruppelen, herinnert een affiche aan de deur hen in één klap aan de iconische songtekst én aan de regel om op school altijd Nederlands te praten.

Reeks Schoolvoorbeelden Kinderen met lege brooddozen die het Nederlands niet goed machtig zijn of slecht kunnen lezen, het lerarentekort... Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Maar bestaat ‘het onderwijs’ wel? De Morgen bezoekt scholen die op een originele manier de pijnpunten aanpakken. Vandaag in deel 4: Don Bosco Brussel probeert het gepolariseerde debat over thuistaal te overstijgen.

Toch hoef je niet lang in de les te vertoeven voor de eerste Romaanse klanken vallen. “C’est quoi, een wrat?”, vraagt een meisje zich hardop af, terwijl ze een toets over voetverzorging invult. “Une verrue”, antwoordt een klasgenoot een paar tafels verder. Ook tijdens de rest van de les overleggen de leerlingen druk in het Frans, met af en toe wat Arabisch erdoorheen. Struyven laat het gebeuren - bewust. “Ik vind het goed dat ze met elkaar overleggen”, zegt ze. “Zo leren ze van elkaar.”

In de klas, op de speelplaats, in de communicatie met ouders: de Don Bosco-school in Sint-Pieters-Woluwe is opvallend lakser in het gebruik van de thuistaal dan de posters aan de muur doen vermoeden. De enige situatie waarin wel strikt aan het Nederlands vastgehouden wordt, is de les. Zowel de communicatie tussen leerkracht en leerlingen, als de oefeningen, taken, stages en toetsen verlopen in het Nederlands - tenzij in de les van een andere taal uiteraard. Maar onder elkaar zijn de leerlingen vrij om de taal te spreken die ze willen, en ook tijdens oudercontacten voorziet de school in tolken waar nodig.

1 april

Als u na het lezen van bovenstaande alinea’s op het punt staat met uw ogen te rollen of juist luid in de handen te klappen: proficiat, u bent een kind van uw tijd. Telkens als het in Vlaanderen over thuistaal gaat, leidt dat tot gedoe en consternatie. Toen het Gemeenschapsonderwijs (GO!) in 2017 opperde dat thuistaal op de speelplaats moet kunnen, repliceerde N-VA-voorzitter Bart De Wever dat hij dacht dat het om een 1 aprilgrap ging. “Een absurd idee”, zei hij.

Omgekeerd steigerden heel wat wetenschappers toen huidig onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) voorstelde om leerlingen die slecht scoorden op de taaltesten aan het einde van het derde kleuterklasje (de Koalatesten) bij te spijkeren in een taalbad. Wetenschappelijk is er geen bewijs dat zoiets werkt, klonk het toen - een kritiek die eind juni opnieuw opdook toen onderwijsexpert Dirk Van Damme dat idee nog eens vanonder het stof haalde. Ook Weyts’ latere voorstel om de resultaten te koppelen aan financiële straffen voor ouders leidde tot verontwaardigde reacties.

Een affiche herinnert de leerlingen van Don Bosco Brussel aan de regel om op school altijd Nederlands te praten. Beeld Tim Dirven

Die polarisatie in het debat leidt af van de essentie van de zaak. Onze klassen worden nu eenmaal diverser, net zoals het aantal talen dat leerlingen spreken groeit.

Cijfers van de Vlaamse overheid tonen dat het aandeel leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands in minder dan tien jaar tijd verdubbelde in het secundair onderwijs. Terwijl het tijdens het schooljaar 2012-2013 nog maar om 11,68 procent van de Vlaamse leerlingen ging, was dat in 2021-2022 al 20,32 procent. Voor minstens een op de vijf leerlingen is de secundaire school dus een van de belangrijkste plaatsen om met het Nederlands in contact te komen.

Het is aan scholen en leraren om daarmee om te gaan - weinig geholpen door de twee totaal tegenovergestelde meningen die op hen worden afgevuurd. De ene vindt dat we gebruik moeten maken van de thuistaal van leerlingen om hen tot leren te brengen, de andere hamert op het belang van excellent Nederlands. Tussenposities in dat debat krijgen nauwelijks ruimte.

Voor leerkrachten en directeurs is het bijgevolg erg zoeken naar een duurzame manier om met die evolutie om te gaan. Sommige scholen houden eveneens sterk vast aan een totaalverbod voor andere talen, inclusief grote ‘In het belang van uw kind praten wij hier Nederlands. U toch ook?’-banners aan de schoolpoort. Andere scholen, zoals Don Bosco Brussel, kiezen er dan weer eerder voor om meertaligheid in sommige situaties te omarmen.

Metro

Let wel op: dat Don Bosco leerlingen toelaat hun moedertaal te spreken, betekent niet dat het helemaal geen extra inspanningen doet om hen het Nederlands machtig te maken. Dat blijkt uit de les logistieke hulp voor leerlingen uit de tweede en derde graad. In tegenstelling tot het geroezemoes van de vorige klas heerst hier sacrale stilte. De leerlingen kijken geconcentreerd naar hun smartphone, terwijl op een scherm vooraan in de klas figuurtjes van links naar rechts bewegen als een spelletje paardenrace op de kermis.

“Op dit moment oefenen de leerlingen het vakjargon voor verzorgingsmateriaal”, legt Nele Bullekens (40) van het Huis van het Nederlands Brussel uit. Samen met het Onderwijscentrum Brussel zorgt de Brusselse organisatie voor extra taalondersteuning op de school. Centraal daarbij staat ‘taalontwikkelend lesgeven’, ofwel: hoe een leerkracht die geen taalles geeft toch ook ruimte kan maken voor taalverwerving. Quizlet Live, de applicatie waar de leerlingen mee oefenen, is daar een voorbeeld van.

“Het principe is vrij simpel”, legt Bullekens uit. “Eerst komen de leerlingen al eens tijdens de les met de woordenschat in contact. Daarna hebben ze de kans om de woorden, definities en foto’s in te studeren. Tot slot moeten ze tijdens een quiz het juiste antwoord uit vier mogelijkheden aanduiden.”

Aan het enthousiasme van de leraren en directie is het niet te merken, maar ook voor Don Bosco Brussel is omgaan met de meertaligheid van de leerlingen een echte leercurve geweest. Lange tijd stond Don Bosco Brussel synoniem voor een klassieke, katholieke en Vlaamse nijverheidsschool (lees: met weinig diversiteit). Pas in de jaren 90 van de vorige eeuw - niet toevallig toen de Brusselse metro zich uitbreidde naar de randgemeenten - bereikte de multiculturaliteit van de hoofdstad ook de school in Sint-Pieters-Woluwe.

Een leerling van Don Bosco oefent via een online-applicatie het vakjargon voor verzorgingsmateriaal. Nele Bullekens (r.) van het Huis van het Nederlands Brussel hielp de school bij het ontwikkelen van de tool. Beeld Tim Dirven

“De leerkrachten die daar moeite mee hadden, zijn intussen weg”, zegt aanvangsbegeleider Bruno van Hoof (62), die al 42 jaar op de school werkt. “Wie hier nu lesgeeft, beseft dat die met een moeilijk publiek zit, maar is gemotiveerd om iedereen samen toch zo ver mogelijk te brengen. En dat betekent ook: je energie niet verspillen aan dingen die niet haalbaar zijn, zoals controleren dat iedereen op de speelplaats Nederlands spreekt.”

Turks

Nuchter, doordacht en contextgericht. Wie enkele uren doorbrengt op Don Bosco Brussel, voelt zich mijlenver verwijderd van het debat dat buiten de schoolmuren woedt. In de gesprekken met het personeel vloeien onderwerpen als armoede, discriminatie en thuistaal samen. Al snel voelt het bijna absurd om op zo’n complexe en diverse school maar te blijven doorvragen naar de taal die leerlingen spreken. Het doet de vraag opwerpen: staren we ons in Vlaanderen te veel blind op dat ene aspect?

“Ik vind het spijtig dat we zo focussen op thuistaal”, zegt professor Jordi Casteleyn (UAntwerpen), die onderzoek doet naar taalonderwijs. “Natuurlijk zijn er scholen die succes boeken door leerlingen toe te laten om hun eigen taal te spreken in de klas. De thuistaal doodzwijgen is niet de juiste route. Maar het is ook niet allesbepalend. Een school die didactisch sterk is, wordt door het gebruik van de thuistaal te verbieden, niet plots een slechte school. Net zomin dat je slecht onderwijs kan counteren door plots alles in te zetten op die thuistaal. Zo stel ik me soms ook vragen als ik zie op welke manier dat gebeurt - bijvoorbeeld door leerlingen gewoon een gedicht in hun eigen taal te laten meenemen, en daar stopt het dan. Kortom, door voortdurend op die ene trom te slaan, negeren we de twintig andere aspecten van goed onderwijs.”

Ook Marieke Vanbuel (UGent en KU Leuven), die postdoctoraal onderzoek doet naar taalonderwijs, zoekt meer nuance. “Scholen zijn vaak bezorgd dat vanaf het moment dat ze thuistalen toelaten, zelfs al is het maar voor een klein deeltje van de les, er plots geen woord Nederlands meer gesproken zal worden. Terwijl twee talen perfect naast elkaar kunnen bestaan. We moeten ermee stoppen verschillende talen als tegenpolen van elkaar te zien, want daar is niemand bij gebaat. De weg ligt in de realiteit ergens in het midden.”

Dat bleek uit het doctoraat van Kathelijne Jordens (KU Leuven). Zij gaf Turkse leerlingen tijdens een groepswerk de vrijheid om hun thuistaal te gebruiken. En wat bleek? “Om bijvoorbeeld de taken te verdelen, hielden de kinderen vast aan het Turks”, zegt Vanbuel. “Maar wanneer het over de inhoud ging, gebeurde de overgrote meerderheid van de gesprekken in het Nederlands. En dat is ook logisch: vaak moeten ze daarvoor welbepaalde schooltaalwoorden gebruiken, die leerlingen niet per se beheersen in hun eigen taal. Dus vallen ze terug op het Nederlands.”

Babbelkous

Een Oekraïense vluchteling ondersteunen tijdens de eerste weken in klas, een potje voetbal op de speelplaats onder taalgenoten: er zijn tal van manieren om thuistaal in te zetten op school, benadrukken Vanbuel en Casteleyn. Het Nederlands zal er niet door verdwijnen. Meer nog: er zijn weinig voordelen aan het verketteren van thuistaal, vinden ze.

“De relatie tussen leerkracht en leerling is een sterke voorspeller van het schoolsucces van een leerling”, zegt Casteleyn. “Aandacht voor de thuistaal gaat dus niet enkel over taalontwikkeling, maar ook over respect voor de persoon achter de leerling, zonder dat we vergeten dat we ultiem de beheersing van het Nederlands van die leerlingen willen vergroten. En ja, het Nederlands zal hierdoor veranderen. Maar daar kan het onderwijs of het beleid weinig aan doen.”

Het kan wel nuttig zijn om op tijd en stond met het hele lerarenteam stil te staan op welke manier er plaats wordt gemaakt voor thuistaal, zegt Vanbuel. Kijkt een leerkracht op dezelfde manier naar iemand die thuis Turks spreekt of een leerling die in het Engels wordt opgevoed? “Onderzoek toont dat taal een handige sociale cue is die ons in enkele tellen iets zegt over een persoon. Maar dat betekent ook dat het snel stereotypen activeert. Bewustzijn helpt om dat in vraag te stellen en bij te sturen.”

Don Bosco Brussel. Beeld Tim Dirven

Intussen hebben de leerlingen uit de les verzorging hun toets afgerond. “Kom je de beste van de klas interviewen?”, zegt de 17-jarige Amir lachend wanneer we de klas opnieuw binnenstappen. Als we hem erop wijzen dat hij als beste leerling wel opvallend veel overleg nodig had in het Frans om de Nederlandstalige oefeningen te begrijpen, antwoordt hij grijnzend: “Af en toe sluipt er inderdaad Frans tussen. Maar het hangt er sterk vanaf met welke vrienden ik ben. Thuis spreek ik Arabisch en Frans, maar op school en ook in de crèche waar ik stage loop, praat ik Nederlands. Al heb ik het soms wel moeilijk om mijn baas te begrijpen als hij snel praat.”

“Amir, je t’aime”, roept een van zijn vrienden, en dat kondigt meteen het einde van ons gesprek aan. “Jij bent een babbelkous”, gooit een ander meisje er plots met een overdreven Nederlands accent uit. Vanop de poster op de deur kijkt Kenny B het tafereel met een parelwitte, brede glimlach aan.

