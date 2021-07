Contract bewijst: Gert Van Mol is eigenaar van ’t Scheldt

In juni 2018 is een overeenkomst gesloten tussen enerzijds vzw ’t Scheldt, destijds vertegenwoordigd door Bert Murrath, en anderzijds Groep G, de bvba van Gert Van Mol. Het contract bepaalt dat Van Mol het handelsfonds overneemt voor 500 euro en sindsdien eigenaar is van ’t Scheldt.

Dat heeft hij altijd ontkend, tegen De Morgen in september 2020 en recenter voor de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. Daar moest Van Mol zich verantwoorden voor enkele artikels op ’t Scheldt over de woordvoerder van Open Vld. Van Mol beweerde dat hij ten onrechte was gedagvaard, omdat zijn Groep G enkel webhostingdiensten, serverbeheer en socialemediastrategie deed voor ’t Scheldt.

De rechter oordeelde er anders over en veroordeelde Van Mol tot het verwijderen van de artikels. Van Mol zegt nu dat hij in beroep gaat.

Er loopt ook nog een gerechtelijk onderzoek naar ’t Scheldt voor belaging, inbreuken op de telecomwetgeving en aanzetten tot haat. Het parket voerde in april enkele huiszoekingen uit “omwille van een bewust gecreëerde anonimiteit waarachter een aantal verdachten zich verschuilt”.

Een pagina van het contract tussen vzw 't Scheldt en Gert Van Mol. Beeld RV

In dezelfde maand als de huiszoekingen ging de vzw ’t Scheldt, de oude eigenaar volgens het contract, in vereffening bij de ondernemingsrechtbank. De bestuursleden van de vzw zetten de nodige stappen voor die vereffening in het najaar van 2020, toen ’t Scheldt in opspraak kwam voor artikels over naaktbeelden van enkele BV’s.

Twee van de drie ex-bestuursleden zeggen dat ’t Scheldt in 2018 is overgenomen door Van Mol, maar ze hebben geen weet van het contract. Van Mol wil de authenticiteit ervan niet bevestigen: “Ik praat niet over contracten van mijn vennootschappen met u als journalist. U begeeft zich op glad ijs.”

Wie het contract wel bevestigt, is Erik Van der Paal, een bekende projectontwikkelaar en een gekende naam in het Vlaams-nationalisme. Zijn vader was medeoprichter van de Volksunie en financier van de Vlaamse Beweging. Zo gaf hij ook geld aan ’t Scheldt, wat zijn zoon voortzette.

Na de overname door Gert Van Mol heeft Van der Paal meermaals een flink bedrag geschonken, naar eigen zeggen tot zo’n 25.000 euro. “Maar ik heb moeten vaststellen dat de site van satire naar vuilbekkerij is geëvolueerd. 90 procent van de inhoud zijn volstrekte leugens. En wat me het meest stoort: het is vulgair en ordinair, om mensen kwaadwillig te beschadigen.”

Enkele weken geleden verschenen op de site een aantal artikels die de entourage van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) viseerden en haalde ’t Scheldt op sociale media ook uit naar Van der Paal, vanwege zijn band met De Wever. Tegen De Morgen wil Van Mol zich niet uitlaten over donaties of over Van der Paal.