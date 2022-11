Containerdorpen in Qatar nog niet klaar voor duizenden WK-fans: ‘Het is gewoon de hel’

Video. Containerdorpen voor WK-fans zijn niet klaar

Twee dagen voor de start van het WK Voetbal in Qatar was het containerdorp ‘Fan Village Cabins Free Zone’, de grootste fanzone van het WK in hoofdstad Doha, nog lang niet af, is duidelijk te zien op de beelden die ‘NU.nl’ maakte. De Nederlandse reporter stootte eergisteren ter plaatse op een berg aan bouwmateriaal, veel onafgewerkte ruimtes en ook nog een achtergelaten wc-pot ergens in een gangpad als toemaatje. “Het maakt niet uit waar je kijkt", getuigt hij. “Overal kan nog wel iets verbouwd worden.”

Anders dan de naam misschien doet vermoeden is een verblijf in één van de containers in deze fanzone niet gratis. Je betaalt er meer dan 200 euro per dag voor. Arbeiders die nog volop bouwen aan het containerdorp, slapen zelf ook in een containerunit. “Het is luxe”, zeggen ze, terwijl ze de cameraploeg een kijkje binnen laten nemen. Maar er zijn heel wat containers nog helemaal niet klaar. Het gaat ook niet om wat kleine klusjes links en rechts. Volledige badkamers moeten nog geïnstalleerd worden, op verschillende plekken liggen buizen en pijpen slordig bloot.

‘Airco als een straaljager’

Ook het Rawdat Al Jahhaniya-fandorp, in de schaduw van één van de stadiums voor het WK, lijkt nog steeds een bouwsite, stelde ‘The Guardian’ minder dan 48 uur voor de start van het voetbalfeest vast. Ook voor een container daar betaal je rond de 200 euro. Er ligt vooral nog veel puin en zand.

En ook bij containerdorp Ras Bu Fontas zijn er problemen. Een aannemer sprak donderdag met ‘The Times’ en zei: “Het is gewoon de hel. De airco in de cabine werkt amper en klinkt als een straaljager die opstijgt. Zelfs al laat je het de hele dag opstaan, is het nog 27 graden in de container. En ‘s nachts moet het echt af, het is zo luid.” De bedden zouden enorm oncomfortabel zijn. “Ze zijn zo hard dat je evengoed op de vloer kan slapen”, getuigt een andere aannemer. “Vooral voor een langer verblijf is dit echt niet aangenaam.”

Ook in tentendorp kommer en kwel

De BBC heeft dan weer getuigenissen uit Qetaifan Island Fan Village, een tentendorp van zo’n 1.800 tenten voor telkens twee personen, iets ten noorden van Doha. Bouwvakkers zijn ook daar nog volop aan het werk en de eerste gearriveerde gasten zien nu al dat het niet goed is.

Qetaifan Island Fan Village. Beeld rv

“Het kost 200 euro per nacht maar het is eerlijk gezegd echt niet wat ik ervan verwacht had”, zegt Pedro uit Mexico. “Als je de foto’s zag en de beschrijving las, en wetende dat het een FIFA Wereldkampioenschap is... Je verwacht toch een beetje kwaliteit. Maar dit is meer een ondermaatse hostel die je tegenkomt als je met de rugzak rondtrekt.” Bovendien voelt Pedro zich een beetje als een gebraden kip na een nacht in één van de plastic tenten. “Het is als een serre. We konden niet na 9 uur slapen, ook al waren we uitgeput na onze vlucht.”

Zijn vrouw Fatima vult aan: “Het is ondraaglijk warm. Uit de douches komt bruin water. Er is geen enkele organisatie, niemand weet iets. Winkels zijn gesloten en er is geen drinkwater. Dit is echt niet waar we voor hebben betaald.”

Ook een Japanse toerist is niet tevreden. “Het is een bouwwerf en overdag is het een hel hier. Het is een woestijn, het is veel te warm”, zegt hij lachend. Hij verblijft hier nog twee weken. “Ik lach, want anders moet ik huilen.”

Luxehotel niet klaar voor FIFA-functionarissen

Ook luxehotels blijken soms niet klaar om gasten te ontvangen. Zo kregen hooggeplaatste FIFA-functionarissen een aantal dagen voor hun aankomst in Doha te horen dat hun vijfsterrenhotel ‘Fairmont Doha’ in de bekende Katara Towers, met onder meer een spectaculair zicht op de Perzische Golf, nog niet beschikbaar was.

De hoge FIFA-mensen hoefden op zich niet te treuren, want ze konden in afwachting enkele nachten terecht in een ander, even weelderig, luxehotel. Maar dat ging wel om een ‘droog’ hotel, waar geen alcohol beschikbaar was, schrijft ‘The New York Times’. Intussen hebben de functionarissen kunnen inchecken in Fairmont Doha, het is klaar geraakt. Betrokkenen spreken van een “beschamende” situatie voor Qatar, aangezien het al in 2010 wist dat het dit jaar het WK zou organiseren, en dus tijd genoeg had om alles op tijd in orde te brengen.

Het hotel Fairmont Doha bevindt zich in de Katara Towers in Lusail, bij Doha. Beeld AFP

Fanzone te laat open

Ook elders blijkt de organisatie in Qatar niet bepaald op punt te staan. Duizenden WK-fans moesten gisteren tot twee uur staan wachten in hete temperaturen omdat het ‘FIFA Fan Festival’, de officiële fanzone in het Al Bidda-park in Doha, niet op tijd de deuren opende.

Supporters hadden zich massaal aangemeld bij de fanzone om helemaal in de WK-sfeer te komen voor de opener tussen Qatar en Ecuador. Maar de fanzone, waar tot 40.000 mensen kunnen samenkomen, opende niet zoals gepland om 16 uur lokale tijd, terwijl enthousiaste supporters al iets daarvoor en masse waren toegestroomd. Met lange rijen en misnoegde wachtenden tot gevolg. Er werd geen reden gegeven voor de laattijdige opening.

‘Daily Mail’ stipt nog aan dat de officiële fanzone normaal gezien vanaf nu elke dag opent voor bezoekers tot en met de grote finale op 18 december, wat dus betekent dat het er alleen maar drukker zal worden naarmate het toernooi vordert. Gisteren werd het uiteindelijk alvast toch nog een groot feest daar, met en zonder de berucht dure pintjes van 13 à 14 euro.