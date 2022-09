Container met 1,6 ton cocaïne met bestemming Antwerpen onderschept

De drugs worden door de inspectiedienst van de Colombiaanse marine uitgestald. Beeld rv

Twee containers met daarin 1,6 ton cocaïne zijn onderschept in de haven van Santa Marta in Columbia. De vracht had de haven van Antwerpen als bestemming. De onderschepping gebeurde in het kader van het Global Container Control Program van de Verenigde Naties.