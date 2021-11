Contact gehad met iemand die besmet is met het coronavirus, of heb je zelf symptomen? Dit moet je doen

Situatie 1: u heeft symptomen

Wie zich ziek voelt, kan via deze zelfevaluatietool van de overheid nagaan of een test nodig is. De FOD Volksgezondheid vraagt om thuis te blijven en uw huisarts niet te contacteren als u lichte of één van de volgende symptomen heeft.

• Hoest

• Ademhalingsmoeilijkheden

• Koorts

• Pijnklachten

• Vermoeidheid

• Smaakverlies en/of verlies van de reukzin

• Diarree

• Loopneus

• Keelpijn

Aan de hand van een aantal vragen krijgt u gericht advies. “Ofwel zal je het advies krijgen om je te laten testen, ofwel krijg je te horen dat er geen onmiddellijk risico lijkt te zijn op Covid-19”, aldus Karine Moykens van de Covid-taskforce. “Als we aanraden een PCR-test te laten afnemen, vind je automatisch de link naar de onlinetool waar je een gratis testcode kan krijgen.”

Met de testcode kan u een afspraak maken bij een testcentrum of -labo, of bij een apotheek. In dat laatste geval heeft u na een kwartier het resultaat al. U contacteert de apotheek best wel op voorhand voor een afspraak. Als u een hoger risico op ernstige Covid-19 loopt, bijvoorbeeld bij zwangerschap of diabetes, raadpleegt u wel best een arts.

Zolang u nog geen resultaat van de test heeft, blijft u thuis. Noteer de gegevens van iedereen waarmee u in contact kwam tot twee dagen voor de symptomen begonnen. Als de test positief is, kan deze lijst gebruikt worden in het kader van contactopvolging.

Lees ook Griep, verkoudheid of het coronavirus? Dit is het verschil in symptomen

Situatie 2: u had een hoogrisicocontact

Als u gevaccineerd bent en langer dan een kwartier van dichtbij (of in dezelfde ruimte) in contact bent geweest met een besmet persoon, dan gaat u in quarantaine. Als de besmette persoon uw gegevens correct heeft doorgegeven aan de contactopvolging, ontvangt u automatisch een testcode waarmee u een afspraak kan maken in een testcentrum.

Als de besmette persoon u zelf op de hoogte heeft gebracht, contacteer dan niet uw huisarts, maar vraag de persoon om uw contactgegevens aan de contactopvolging door te geven (02/214.19.19 ). Enkel dan zal u een testcode ontvangen. De quarantaine wordt stopgezet als u op de eerste test een negatief resultaat krijgt. Laat u daarna nog eens testen op dag zeven.

Het is ook mogelijk om een zelf- of sneltest af te nemen. Die kan u bij de apotheker doen. Al is het belangrijk om op te merken dat deze zelftest geen PCR-test vervangt, dus laat zeker ook een test in een testcentrum of labo afnemen. Als uw zelftest positief is, moet u in afwachting van de PCR-test in quarantaine gaan. Vergeet ook niet de contactopvolging via 02/214.19.19 op de hoogte te brengen van uw laatste contacten.

Had u een hoogrisicocontact, maar bent u nog niet volledig gevaccineerd? Ga dan in quarantaine. U laat zich testen, tenzij uw laatste contact met de besmette persoon meer dan 72 uur geleden is. Een tweede test vindt plaats op de zevende dag na uw laatste contact met de besmette persoon. De quarantaine wordt pas opgeheven zodra u het resultaat van uw tweede test kreeg.

Situatie 3: u legde een positieve coronatest af

Wie besmet is, moet in isolatie en blijft minstens tien dagen thuis. Dan pas mag u uw huis verlaten, op voorwaarde dat u al minstens drie dagen geen koorts meer hebt en geen ademhalingsproblemen.

Tijdens de isolatie mag u alleen naar de apotheek, de dokter of de supermarkt. Volgt u de regels voor quarantaine of isolatie niet, dan kan een straf of boete volgen. U mag niet naar kantoor en wie niet thuis kan werken, krijgt een quarantainecertificaat.

Na uw positieve test begint ook de contactopvolging. Alle personen waarmee u in dicht contact kwam en met wie u samenwoont, gaan dan in quarantaine.

Situatie 4: u test positief op een zelftest

Zoals we hierboven uitlegden, kan u ook een zelftest afnemen, die u bij de apotheker kan kopen. Maar let op: deze zelftest vervangt geen PCR-test, dus laat zeker ook een test in een testcentrum of labo afnemen. Als uw zelftest positief is, moet u in afwachting van de PCR-test in quarantaine gaan. Vergeet ook niet de contactopvolging via 02/214.19.19 op de hoogte te brengen van uw laatste contacten. Deze contactopvolging contacteert u ook als u een corona alert (rood scherm) krijgt, via de app op uw smartphone.