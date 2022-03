Consortium 12-12 vraagt hulp en donaties voor oorlogsslachtoffers Oekraïne: zo kan ook u helpen

Volg alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog

De televisie- en radiozenders zullen vanaf donderdagochtend een spot van 30 seconden uitzenden. Daarmee roepen de mediabedrijven op om te storten voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, zo laten ze weten in een persbericht. Vrijdagochtend om 8.45 uur zullen alle radiostations Give Peace a Chance van John Lennon draaien. Ze sluiten zich hiermee aan bij een grote Europese actie, zenders over heel Europa spelen dan dit nummer als een oproep voor vrede.

Het geld voor ‘Oekraïne 12-12' moet dienen om humanitaire operaties te financieren in Oekraïne, maar ook in de buurlanden waar talloze oorlogsvluchtelingen gestrand zijn. Honderdduizenden mensen zijn het land al ontvlucht. Maar ook in Oekraïne zelf is hulp nodig. Ziekenhuizen dreigen zonder voorraad te vallen, en door de bombardementen moeten hospitalen hun werk noodgedwongen ondergronds verder zetten.

“Voor de Oekraïense bevolking escaleren de huidige ontwikkelingen zich in een ware humanitaire ramp. Mensen raken gewond of worden gedood. Gezinnen worden van elkaar gescheiden. Zo’n miljoen mensen zijn ondertussen het land ontvlucht,” zegt de organisatie. “De nood is hoog. Er is nood aan onderdak, beschuttingsmateriaal, zuiver drinkwater, voeding, gezondheidszorg maar ook aan bescherming en psychosociale traumabehandeling.”

Doneren kan via www.1212.be of op het bankrekeningnummer van 12-12: BE 19 0000 0000 1212.