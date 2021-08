Conservatieve radiopresentator die zich niet wou laten vaccineren, overlijdt aan corona

Phil Valentine was een notoir vaccintwijfelaar met een talkshow op de radiozender 99.7 WWTN-FM in Nashville, Tennessee. Over het coronavaccin zei hij onder andere: “Ik heb een zeer laag risico om corona te krijgen te krijgen en eraan te sterven als ik het krijg. Waarom zou ik een hartaanval of verlamming riskeren door me te laten vaccineren?” Hij was ook een voorstander van Ivermectine, een anti-parasietenmedicijn dat in conservatieve middens circuleert als ‘het wondermiddel tegen corona’.

In zijn show bracht hij onder andere een zelfgeschreven parodie op het nummer Taxman van The Beatles uit, genaamd Vaxman. Hij drijft in het nummer de spot met maskermandaten en vaccins. Zo zingt hij: “Let me tell you how it will be. And I don’t care if you agree, ‘Cause I’m the Vaxman”, alluderend op de in zijn ogen versmachtende vrijheidsbeperkingen die zijn opgelegd door de Amerikaanse overheid.

Spijt

Maar nadat hij ziek werd door het virus, en uiteindelijk opgenomen moest worden, keerde Valentine toch zijn kar. Tegenover zijn familie wenste hij dat hij zich toch had laten vaccineren. “Hij heeft spijt dat hij niet heftiger ‘pro-vaccinatie’ is geweest”, laat zijn broer Mark weten.

Aan de luisteraars van Valentine smeekte Mark vorige maand al om de pandemie serieus te nemen en zich te laten vaccineren. “Stop met je zorgen te maken over de politiek. Stop met je zorgen te maken over alle samenzweringstheorieën”, luidde het.

‘Pandemie van de ongevaccineerden’

Valentine is de laatste in het rijtje van publieke Amerikaanse figuren die de afgelopen maanden tekeer zijn gegaan tegen het vaccin om vervolgens een ernstige corona-infectie op te lopen. In Florida stierf Valentine’s conservatieve collega Dick Farrel twee weken geleden aan het virus.

De besmettelijkere deltavariant woedt hevig in het land, voornamelijk in het zuiden en zuidoosten van het land. De directeur van het Amerikaanse Centrum voor ziektecontrole en Preventie (CDC) noemde de recente toename “een pandemie van de ongevaccineerden.”