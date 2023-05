Conservatieve partij van Sunak verliest fors bij lokale verkiezingen Engeland

De oppositiepartij Labour won fors en haalde ongeveer een kwart meer zetels dan bij de vorige verkiezingen. Voor de eerste keer sinds 2002 heeft Labour meer gemeenteraadsleden dan de Conservatieven.

Volgens een analyse van de BBC zou Labour bij landelijke verkiezingen op 35 procent uitkomen, de Conservatieven op 26 procent en de Liberaal-Democraten op 20 procent.

“We liggen op koers voor een meerderheid bij de volgende landelijke verkiezingen”, zei Labourleider Keir Starmer vrijdagavond, toen de meeste stemmen geteld waren. Maar in de Financial Times zei verkiezingsexpert John Curtice dat de score van Labour ‘misschien net genoeg’ was voor een meerderheid in het Lagerhuis. Wellicht zou Labour een coalitie moeten vormen met de Liberaal-Democraten. Volgens Curtice was de winst van Labour niet uitzonderlijk groot en lieten de verkiezingen vooral zien hoe slecht de Conservatieven ervoor staan.

Labour won onder meer in Stoke-on-Trent en Blackpool, plaatsen in de red wall van vroegere Labourbolwerken die in 2019 in Conservatieve handen vielen door de populariteit van Boris Johnson en Brexit. In deze regio is premier Sunak aanzienlijk minder populair dan Johnson. In het rijkere zuiden van Engeland verloren de Conservatieven juist van de Liberaal-Democraten.

Premier Sunak komt onder druk te staan door het slechte resultaat. Toch zal de schade beperkt blijven, stelde politicoloog Tim Bale in The Guardian. De meeste Conservatieven hebben geen zin in een nieuwe leiderschapsverkiezing, nadat de partij in korte tijd drie premiers versleet, May, Johnson en Truss. Medestanders van Johnson suggereerden vrijdagavond een terugkeer van ‘Boris’, maar volgens Bale zou daar weinig animo voor zijn in de Conservatieve partij.