Conner Rousseau (Vooruit) vraagt dringend actie: ‘Ministerraad over klimaat samenroepen’

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau eist dat premier Alexander De Croo zijn ministers snel samenroept om een antwoord te bieden op de klimaatcrisis. In aanloop naar de begrotingsgesprekken wil hij alvast de schaar zetten in de subsidies aan fossiele brandstoffen.

“Na de coronacrisis wil Vooruit ook die andere crisis aanpakken: de klimaatcrisis.” In een interview in deze krant roept Conner Rousseau de federale regering op om de klimaatplannen uit het regeerakkoord eindelijk concreet te maken. Premier Alexander De Croo moet daarom een thematische ministerraad over het klimaat bijeenroepen, zegt Rousseau. “Het klimaat zal sneller dan de experts verwacht hadden anderhalve graad stijgen. We moeten niet meer wachten om in actie te schieten.”

De komende weken bieden volgens de Vlaamse socialisten alvast de mogelijkheid om het klimaat vooraan op de agenda te plaatsen. De federale regering staat immers voor een stevige begrotingsoefening. Vivaldi wacht nog op gedetailleerde cijfers van de experts van het Monitoringcomité, maar zodra premier De Croo terug is van de Algemene Vergadering van de VN in New York, komt de begroting vol op tafel.

Rousseau stelt voor om bij de begrotingsopmaak de transportsector en de fossiele brandstoffen kritisch te bekijken. “Er gaat nu jaarlijks 13 miljard euro naar energiesubsidies. Daar zitten een paar goede dingen tussen, zoals sociale tarieven, maar ook veel geld dat naar fossiele brandstoffen gaat, zoals de korting op professionele diesel.”

Concreet gaat het om een korting op de accijnzen op diesel voor het goederenvervoer via zware vrachtwagens. De goederenbedrijven betalen in eerste instantie ‘te veel’ accijnzen op brandstof, waarna ze een deel van de betaalde accijnzen terug kunnen vorderen. In 2015 kostte dat de staatskas nog 184 miljoen euro, maar dat bedrag liep tegen 2019 op tot liefst 733 miljoen euro.

“Geen enkel ander Europees land geeft zoveel geld uit aan subsidies voor professionele diesel. Moeten we dat echt nog doen als we net manieren zoeken om de CO2-uitstoot te verminderen? Mensen verwachten keuzes en een lijn in het beleid”, aldus Rousseau.

De begrotingsgesprekken beloven voor stevige discussies te zorgen binnen de federale ploeg. Door de coronacrisis is het begrotingstekort geëxplodeerd, Vivaldi heeft de ambitie om ieder jaar een klein stukje van de kloof te dichten. Staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) wil tot 3 miljard euro van het begrotingstekort afdoen. De PS wil tot maximaal 1 miljard gaan. Vooruit wil er geen cijfer op plakken, maar ziet 3 miljard evenmin zitten.

“We moeten de ongelijkheid wegwerken, ons land klaarmaken voor de volgende decennia, investeren in duurzame energie, jobs creëren en groei stimuleren. Dan is er met ons over veel te praten. Maar die droom van Eva De Bleeker, dat zal een droom blijven”, zegt Rousseau.

Bij de vorming van de regering is een verdeelsleutel afgesproken waarbij een derde van de begrotingsinspanning uit nieuwe inkomsten – belastingen – moet komen, een derde uit het schrappen van uitgaven, en een derde uit ‘diversen’. De liberalen zijn weliswaar als de dood voor al te veel nieuwe belastingen. Maar Rousseau benadrukt dat zijn voorstel geen belastingverhoging is: het is een subsidie waarop gekort wordt, en die zit aan de uitgavenzijde.