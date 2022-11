Conner Rousseau (Vooruit) lanceert nieuwe docuserie op YouTube. En hij doet dat uiteraard niet zomaar

Met een nieuwe docuserie op YouTube toont Conner Rousseau (Vooruit) hoe de digitale wapenwedloop onder partijen steeds verder gaat. En dan moet de verkiezingsstrijd nog losbarsten.

Op het socialistisch hoofdkwartier in Brussel stelt Rousseau maandag een nieuwe online docuserie over zichzelf voor. De serie, die The Last Summer als titel meekrijgt en op YouTube te zien zal zijn, komt er naar aanleiding van zijn dertigste verjaardag en zijn derde jaar als partijvoorzitter van Vooruit. “Een kleine maar fijne serie”, schrijft de socialist in de uitnodiging.

Niet toevallig kiest Rousseau voor een docuserie op YouTube. Het videoplatform heeft ondanks zijn ietwat oubollig imago nog altijd een aanlokkelijk groot publiek. Tot 80 procent van de volwassen Belgische bevolking brengt maandelijks een bezoek aan YouTube.

“Er worden almaar meer videodata gebruikt, en de meeste daarvan op YouTube. Ik wil daar zijn waar de mensen zijn”, vertelt Rousseau hier zelf over. “Maar in tegenstelling tot Vlaams Belang en N-VA hebben wij zoveel geld niet om op YouTube te adverteren - dat is heel duur - dus moeten wij op een andere manier op dat kanaal aanwezig zijn.” Vooruit hoopt via dit nieuwe project te kapitaliseren op het grote onlinebereik dat Rousseau heeft bij jongeren.

Helfies

De docuserie van Rousseau toont hoe Belgische politici vandaag constant op zoek zijn naar nieuwe manieren om zich online in de kijker te spelen. Ze gebruiken hiervoor alles waarvan ze denken dat het een verschil kan maken: advertenties op Facebook, berichten op Twitter, live Q&A’s op Instagram, grappige filmpjes op TikTok, blogs op LinkedIn - noem maar op. Allemaal in het besef dat politiek en sociale media onafscheidelijk zijn geworden.

In korte tijd heeft zich een stille revolutie voltrokken op de politieke hoofdkwartieren. In 2014 is N-VA de eerste partij die het potentieel van sociale media aanboort, onder meer met een reeks filmpjes waarin N-VA-leden de partijstandpunten uit de doeken doen. Destijds wordt de nogal houterige campagne vooral op hoongelach onthaald, maar ze is niettemin een mijlpaal: professionele socialemediastrategie maakt zijn intrede in de Wetstraat.

Vijf jaar later, in 2019, boekt Vlaams Belang een spectaculaire verkiezingsoverwinning - mede dankzij Facebook. Voorzitter Tom Van Grieken kiest ervoor om al zijn geld te pompen in advertenties. Tot 125.000 euro in de laatste dagen voor de stembusgang. Het blijkt een gouden gok. “Dat was een gamechanger,” oordeelt communicatie-expert Reinout Van Zandycke, gespecialiseerd in online politieke campagnes. “Vlaams Belang was niet de eerste partij die op sociale media gokte, maar wel de eerste die er zo’n groot budget tegenaan gooide. Bij veel andere partijen gingen toen de ogen open.”

Mediaprofessor Michaël Opgenhaffen (KU Leuven): “Sociale media inzetten voor politieke doelen is geen rocketscience. Barack Obama deed het in 2008 als eerste. Onder meer via Facebook. Het was voor hem een manier om het als de underdog te halen tegen zijn toen nog bekendere democratische tegenstander Hillary Clinton. Die underdogrol zag je terug bij Vlaams Belang. Via sociale media kun je dan toch de aandacht van mensen trekken. Later was ook Donald Trump succesvol met behulp van sociale media. Hij verstond vooral de ‘kunst’ om in uitroeptekens te spreken. Iets wat veel likes en reacties oplevert. Ook dit zag je terugkomen bij Vlaams Belang.”

Persoonlijk

Sociale media zijn vandaag niet meer weg te denken uit de politiek. Alle partijen investeren tijd, geld en mankracht in de digitale wapenwedloop.

Vooral Vlaams Belang en N-VA massaal. Sinds maart 2019, het moment dat Facebook data over politieke uitgaven begint vrij te geven, heeft N-VA 2,3 miljoen euro gespendeerd aan advertenties op het platform. Vlaams Belang gaat daar nog vlot over, met meer dan 2,7 miljoen euro. Aan de persoonlijke pagina’s van partijvoorzitter Van Grieken is in diezelfde periode nog eens 1 miljoen euro uitgegeven. Bart De Wever houdt het op 850.000 euro. Duizelingwekkende cijfers zijn het. Ook de andere partijen investeren honderdduizenden euro’s.

Het nieuwe normaal is dat het succes van deze advertenties (en andere online optredens) constant wordt gemonitord. Elk partijhoofdkwartier heeft hier medewerkers voor. Zo krijgen de woordvoerders van N-VA geregeld een overzicht in hun mailbox waarin de belangrijkste trends worden besproken: welke berichten slaan aan en welke niet? Ook de concurrentie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Welke Instagram-berichten van Rousseau doen het goed? Welke foto’s plaatsen de groenen bij hun berichten?

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Beeld Photo News

Terwijl Facebook en Twitter in 2019 nog bepalend waren in de politieke strijd, zijn daar intussen Instagram en sinds de coronacrisis ook TikTok bijgekomen. Rousseau, de op twee na populairste Vlaamse politicus, kiest bewust voor die twee laatste kanalen om zich op een meer apolitieke manier te profileren.

Onderzoek van Opgenhaffen en de UAntwerpen naar het Facebook-gedrag van Vlaamse politici toont aan dat ze meer likes krijgen als ze berichten plaatsen over hun privéleven dan over hun politiek werk. Tegelijk blijkt dat vooral emotionele taal aanslaat. Weinig verrassend gaat het vooral om negatieve emoties, maar ook bij positieve emoties is dat zo.

Instagram-polls over persoonlijke beslommeringen, grappige TikTok-video’s, een foto met de kinderen of bij de finish van een marathon: altijd komt politieke pr om het hoekje piepen. Nieuw is dat overigens niet. Zichtbaarheid is al langer heilig. Elf jaar geleden steeg de populariteit van De Wever naar het zenit: niet door een scherp debat, maar door zijn geslaagde deelname aan De slimste mens ter wereld. Om de kiezer te verleiden, is meer nodig dan standpunten over fiscaliteit.

TikTok

Sommigen gaan hier heel ver in. Rousseau krijgt via Instagram zoveel vragen voor een gepersonaliseerde video - bijvoorbeeld om een koppel te verrassen op het huwelijksfeest - dat er tegenwoordig op zijn website een speciale knop staat voor zulke verzoeken.

Voor anderen is het hollen om bij te blijven. Voor minister-president Jan Jambon (N-VA) bijvoorbeeld. Bij hem zit zijn woordvoerder Olivier Van Raemdonck achter de knoppen van zijn Facebook- en Twitter-accounts. Al vindt ook die het soms wat ver gaan: “We zijn stilaan in een situatie beland waarin mensen denken dat je gewoon níét werkt als ze je niet constant online zien opduiken. Dat is toch een vreemde vaststelling.”

Soms wordt meewarig gedaan over politici die zich op TikTok wagen. Het is een sociaal medium met een eigen ‘taal’, waar het voor nieuwkomers vaak moeilijk is om hun weg te vinden tussen de memes en de dansfilmpjes. Hebben politici daar veel verloren? Jos D’Haese (PVDA), de ongekroonde koning van de politieke TikTokkers: “Ik heb echt enorm veel interactie met mensen via TikTok. En dat is interessant, want veel van hen kijken geen nieuws, lezen geen kranten en hebben Facebook achter zich gelaten. Bovendien zie ik de groep stelselmatig verbreden. Het gaat niet alleen meer om tieners.”

Jos D’Haese, Vlaams Parlementslid voor PVDA. Beeld Tessa kraan

D’Haese, die vooral video’s van tussenkomsten in het Vlaams Parlement deelt, haalt soms meer dan 1 miljoen views op TikTok. “De kritiek is dan vaak: ‘In zo’n ultrakort filmpje kun je niets inhoudelijks kwijt!’ Maar als ik in het journaal een quote mag geven, duurt die ook maar 12 seconden hoor. Dat is korter dan op TikTok.”

Interactie is het codewoord. Vicepremier Petra De Sutter (Groen), zelf ook succesvol op TikTok: “Ik wil zichtbaar en benaderbaar zijn. Op Twitter ging dat lang, maar nu word je daar constant belaagd. Daarom ben ik overgeschakeld op Instagram en TikTok, waar je wel nog normaal kan praten. Sowieso ben ik aan het overwegen om mijn Twitter-account op een laag pitje te zetten en Mastodon een kans te geven.” De Sutter plant elke week een halfuurtje in met een medewerker om video’s op te nemen, onder meer voor TikTok. “Dat past in mijn agenda en is ook gewoon leuk.”

Verkiezingen

Over anderhalf jaar trekken we alweer naar de stembus. De vraag is welke kant het tegen dan zal uitgaan met de politiek en sociale media. Een logische volgende stap lijkt dat steeds meer partijen een eigen app lanceren. In de VS heeft Trump sinds zijn verbanning van Twitter ingezet op zijn eigen Truth Social-app. Ook in Europa, bijvoorbeeld in Frankrijk, hebben partijen al hun eigen app gelanceerd.

In België is Vlaams Belang de digitale Rubicon over. Sinds september vorig jaar heeft de uiterst rechtse partij een eigen app, omdat ze naar eigen zeggen te vaak gecensureerd wordt op sociale media. ‘Breek zelf de censuur’, luidt de bijbehorende slogan. Los van het voor de hand liggende doel - kiezers warm blijven maken voor het eigen gedachtegoed - is het volgens Van Zandycke ook een goede manier om data te verzamelen over je achterban. Kennis is macht, weten we al eeuwen. En data helpen dan enorm. De VB-app werd al 69.500 keer gedownload.

Vicepremier Petra De Sutter (Groen). Beeld BELGA

Opgenhaffen: “Het is ook afwachten wat er de komende jaren met Twitter en Facebook gebeurt. Bij Twitter gaat het onder Elon Musk alle kanten op. Ook bij Facebook is de koers onzeker. Stel dat Facebook zichzelf echt omvormt tot een politiek neutraal platform, dan is dat een drama voor veel partijen.” Ondanks tekenen van verval blijft Facebook de onbetwiste marktleider.

Nog iets waarnaar Opgenhaffen uitkijkt: welke partij springt als eerste op WhatsApp? Bij ons wordt de populaire berichtendienst als een apolitiek kanaal aanzien, maar dat is lang niet overal zo. In Brazilië bijvoorbeeld is WhatsApp al langer een plek waar partijen hun boodschap pushen via allerlei groepen. In België is Theo Francken (N-VA) sinds mei vorig jaar aan het experimenteren met een groep waarin hij “de laatste politieke nieuwtjes” deelt.