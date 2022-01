Conner Rousseau heeft beslist: Vooruit-voorzitter blijft in Sint-Niklaas en verhuist niet naar Gent

Sint-Niklaas of Gent? Lang heeft Rousseau in het midden gelaten voor welke Oost-Vlaamse stad hij zou kiezen als woonplaats. De stad waar hij opgroeide en waar zijn moeder burgemeester was, of de stad waar hij studeerde en ook een tijd lang woonde? Intussen is de knoop doorgehakt. “Ik vind Gent een topstad, maar mijn thuis is Sint-Niklaas,” verklaart de Vooruit-voorzitter zijn beslissing.

Al is het maar de vraag of sentiment wel echt zo doorslaggevend was voor een politiek zwaargewicht als Rousseau. Minstens even belangrijk was wellicht de vraag waar hij politiek-strategisch het beste kan renderen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Verhuizen naar Gent houdt dan veel meer risico’s in.

Vooruit komt in Gent sinds 2012 samen met de groenen op, maar er zit sleet op die samenwerking. Bij de vorige verkiezingen in 2018 haalden de groenen meer zetels binnen dan de socialisten, wat de machtsverhoudingen omkeerde. Bovendien is Rousseau maar een koele minnaar van de samenwerking met de groenen. Afgelopen najaar raakte bekend dat er verkennende gesprekken waren geweest tussen Vooruit, Open Vld en CD&V om samen een Gentse stadslijst te vormen. Het is nog onduidelijk welke richting het opgaat.

Tweede viool

Mocht Rousseau naar de Arteveldestad verhuisd zijn, zou er echter één constante zijn: telkens dreigde hij tweede viool te moeten spelen. Op een kartellijst met Groen kon hij hoogstens rekenen op een lijstduwersplaats. Als hij met de stadslijst in zee gaat, moet hij de liberale burgemeester Mathias De Clercq sowieso voorlaten. Een andere optie was om alleen onder socialistische vlag op te komen, maar ook dat houdt het risico om in een coalitie te moeten stappen als junior partner.

“De kansen dat we alleen opkomen of samen met een andere partij, die zijn op dit moment 50/50. Er zijn gesprekken bezig met verschillende partijen in Gent. Ook met N-VA? Neen, daar zie ik weinig common ground,” zegt Rousseau.

Wat in alle scenario’s speelde: de kans op een persoonlijke electorale nederlaag in Gent is groter dan in Sint-Niklaas. Zijn stemmenaantal zou worden afgewogen tegenover dat van De Clercq of een doorwinterde schepen als Filip Watteeuw (Groen). Dat kan pijn doen, zeker in een stad waar veel meer de spotlights op staan dan op zijn home town.

Er zijn genoeg voorbeelden uit het verleden waarbij een verhuis van een politieke topper uitdraaide op een nederlaag. Zowel Kris Peeters (CD&V, 2018) als Annemie Turtelboom (Open Vld, 2012) gingen ten onder in Antwerpen, eerder nog kon oud-Vlaams minister-president Luc Van den Brande (CD&V) niet snel genoeg weer weg zijn nadat hij onderuit ging in Mechelen.

Bovendien: welke keuze hij ook gemaakt zou hebben, die zou ook telkens repercussies hebben voor de nationale beeldvorming. Kiest de partijvoorzitter eerder voor de groenen of voor de liberalen?

Op welk niveau?

In Sint-Niklaas zetelen de socialisten vandaag nog in de oppositie. Rousseau wil daar als lijsttrekker verandering in brengen in 2024. Maar of hij bij een verkiezingsoverwinning in de voetsporen van zijn moeder treedt en zelf de sjerp omgordt, is allesbehalve zeker. Het is geen geheim dat de ambities van Rousseau veeleer op nationaal dan op lokaal niveau liggen. “Ik sluit niks uit. Burgemeester worden is zeker een optie, ik zou dat ooit graag doen. Maar we hebben in 2024 ook nationale verkiezingen, waar ik mijn rol zal moeten spelen. Ik wil het op alle niveaus goed doen met de partij.”

Rousseau heeft zijn plannen voor Sint-Niklaas alvast klaar. Hij wil een vernieuwingsoperatie starten die ervoor moet zorgen dat jongeren niet meer en masse uit Sint-Niklaas wegtrekken. Ook bij de socialisten zelf wil Rousseau een nieuwe wind laten waaien. Twee gemeenteraadsleden - waaronder Rousseaus eigen moeder Christel Geerts - zullen later dit jaar plaats ruimen.