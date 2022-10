Conner Rousseau: ‘Als N-VA ergens in coalitie stapt met Vlaams Belang, blaas ik alle coalities tussen Vooruit en N-VA op’

Het cordon sanitair, de afspraak om nooit samen te werken met Vlaams Belang, staat al lang ter discussie. Ook Rousseau is geen voorstander van deze afspraak, omdat die zou leiden tot “intellectuele luiheid”. In plaats daarvan moeten partijen volgens hem duidelijk uitleggen waarom samenwerken met extreemrechts niet mogelijk is.

Voor Rousseau is de reden gemakkelijk te verklaren: “Geen enkel land ter wereld waar extreemrechts ooit bestuurd heeft, is er qua welvaart en vrijheid op vooruitgegaan”, zegt hij tegen Knack. Volgens hem faalt zo’n experiment altijd en wil hij dit absoluut vermijden. Rousseau geeft ook aan dat hij niet kan samenwerken met een partij die samenwerkt met Vlaams Belang. Dit houdt dus een waarschuwing in voor iedere partij, maar lijkt toch vooral op de partij van Bart De Wever te slaan, aangezien N-VA in 2019 in overleg ging met Vlaams Belang over een mogelijke coalitie op Vlaams niveau.

Zowel Voorzitter Bart De Wever als minister Zuhal Demir hebben een mogelijke samenwerking met Vlaams Belang al afgezworen. Toch staat zowel Vlaams Belang als N-VA er heel gunstig voor in de peilingen en zou er zomaar een Vlaamse meerderheid kunnen gehaald worden mochten de twee partijen samenwerken. Maar nu maakt Rousseau dus duidelijk dat dit voor hem onaanvaardbaar is en dat zijn partij uit elke coalitie, ook op gemeentelijk niveau, zou stappen.

Dit wil zeggen dat als N-VA zou samenwerken met Vlaams Belang in een gemeente als Ninove, Vooruit meteen de stekker trekt uit de coalitie in Antwerpen. “Ik vind dat de consequentie van principes hebben”, besluit Rousseau, “Anders maken we van het besturen met extreemrechts iets normaals.”