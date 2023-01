Conflict over overheidsschulden in VS: ‘Republikeinen willen niet langer een blanco cheque geven voor de steun aan Oekraïne’

In de VS dreigen de Republikeinen ervoor te zorgen dat het land zijn schulden niet kan betalen. De overheid komt nu erg dicht bij het schuldenplafond – de toegestane grens van hoeveel schulden ze mag maken. Moeten de VS – en de wereldeconomie – het ergste vrezen? Econoom Koen Schoors (UGent) houdt de kwestie tegen het licht.

Hoe groot is de kans dat het Congres niet in staat is het schuldenplafond te verhogen?

“U bedoelt: niet bereid. In staat zijn ze zeker wel. In principe is het niet meer dan een formaliteit. Alleen niet met de Republikeinen van vandaag. Dit spel is de voorbije jaren al een aantal keer gespeeld. Het is gewoon een vorm van sabotage.

“Ze willen zogezegd de uitgaven beperken, maar de Republikeinen zijn helemaal niet de zuinigen. De jongste decennia worden de overheidstekorten vooral afgebouwd onder Democraten en opgebouwd onder Republikeinen. De Republikeinen zijn enkel zuinig wanneer ze niet in de regering zitten.

“In de VS wordt er gewerkt met een echt plafond op de overheidsschuld. Als dat verhoogd moet worden, moet het parlement daarmee instemmen. Maar wanneer de president een Democraat is en de Republikeinen een meerderheid hebben in een van de kamers van het parlement, dreigen ze telkens de verhoging te blokkeren. Het is hun manier om een soort vetorecht te krijgen tegen bepaalde regeringsbeslissingen.”

Wat gebeurt er als de VS hun schulden niet meer kan betalen? Is het land dan failliet?

“Normaal gezien is een land failliet als het niet meer in staat is geld te lenen op de markt om oude schulden af te betalen. Dat is hier niet het geval: er zijn meer dan genoeg schuldeisers die hen geld willen lenen. Het probleem is dat het failliet gecreëerd wordt door interne sabotage: de overheid kan geld lenen, maar mag van het Congres niet vragen om geld te lenen.”

Wat zijn de gevolgen als de Republikeinen hun verzet aanhouden?

“Dan moet de overheid sluiten. Ambtenaren worden niet meer betaald, diensten zullen sluiten. Alles wat federaal is, komt dan in de problemen: het ministerie van defensie, het ministerie van justitie, stukken van de sociale zekerheid.

“De staat functioneert dan niet meer, of veel minder goed. Een aantal mensen zal wel blijven doorwerken zonder loon omdat ze weten dat het uiteindelijk wel goed komt, maar anderen zullen dat niet doen. In het verleden is dat al een aantal keer gebeurd, voor een paar dagen. De druk wordt dan snel zo hoog dat er uiteindelijk toch toegevingen komen en dat bepaalde uitgaven aangepast worden.”

Koen Schoors: 'Dit is een puur machtsconflict.' Beeld Thomas Sweertvaegher

Hoe groot is de kans dat het zo ver komt en de VS geen schulden meer kan aflossen?

“De Republikeinen zullen zeker de confrontatie opzoeken, maar de vraag is hoe ver ze het laten komen. Puur politiek is het niet zo interessant wanneer je ervoor zorgt dat ambtenaren niet meer betaald worden en mensen hun uitkering niet meer krijgen. Daarom proberen ze nu een lijst op te stellen met dingen waarvoor ze een uitzondering willen toestaan. Het is een poging om de overheid te blokkeren, zonder daar de negatieve politieke gevolgen van te dragen.”

Wat betekent dat voor de Europese economie?

“Ik denk dat er in de eerste plaats gevolgen zullen zijn voor de oorlog in Oekraïne. De Republikeinen willen die uitgaven herbekijken en niet langer een blanco cheque geven voor de steun aan Oekraïne.

De wereldeconomie heeft niets te vrezen?

“Maar neen. De VS zullen altijd hun schulden kunnen betalen. Uiteindelijk willen de Republikeinen zichzelf ook niet vernietigen. Ze willen gewoon hun agendapunten afdwingen, via dit soort chantage. Het is een dreigement genre: geef me wat ik wil, of ik maak mezelf kapot. Natuurlijk gaan ze dat niet doen, maar de andere partij zal wel iets moeten toegeven om de boel te ontmijnen.

“Als ze helemaal zot worden en de boel drie maanden blokkeren, dan krijg je natuurlijk wel een probleem. Maar dat is in eerste instantie niet de bedoeling. Het is een puur machtsconflict.”