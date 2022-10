‘Confidence Man’: kan alweer een onthullende biografie Trumps ambities wel torpederen?

Volgens een nieuwe biografie over Donald Trump van journaliste Maggie Haberman zou hij belangrijke documenten door het toilet hebben gespoeld en wilde hij Mexicaanse druglabs bombarderen. Fnuikt dit zijn politieke ambities?

Na een hele resem boeken geschreven door ex-medewerkers, academici en zelfs familieleden heeft nu ook journaliste Maggie Haberman (The New York Times) een biografie gepubliceerd over Donald Trump. Confidence Man, zoals de titel luidt, lijkt op het eerste gezicht niet zo verschillend van wat al eerder over hem verscheen. In het 607 pagina’s tellende werk schetst Haberman hoe hij het van vastgoedmogul tot president en vervolgens veelvuldig gerechtelijk onderzochte ex-president schopte.

Maar er is een belangrijk ‘detail’ dat het boek opvallend maakt. Haberman volgt namelijk al sinds de jaren tachtig Trumps carrière. Net als hij is ze geboren en getogen in New York City, dat toen krioelde van de corruptie en politieke spelletjes. Als verslaggever voor lokale nieuwsmedia kon ze vanop de eerste rij volgen hoe Trump zich in die context als zakenman een weg naar de top baande. Toen Haberman in 2015 lid werd van de politieke redactie van The New York Times leek het logisch dat zij op Trump zou focussen, een toen nog vreemde en schijnbaar kansloze kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2016.

Primeurs

Toen hij tot president van de Verenigde Staten werd verkozen, promoveerde Haberman plotsklaps tot Witte Huis-correspondent. Doordat ze al jarenlang over hem schreef, kon ze als geen andere journalist primeurs lospeuteren bij zijn dichte omgeving. Toen Trump in 2021 het Witte Huis moest verlaten, besloot Haberman al haar verhalen te verzamelen in één grote biografie. Ongeveer de helft van het boek besteedt ze aan de jaren tachtig en negentig, die volgens haar een diepe indruk op Trump hebben nagelaten.

Journaliste Maggie Haberman. Beeld RV Showtime

Haberman zou geen journalist zijn als ze niet enkele primeurs in het boek verwerkte. In Confidence Man baseerde ze zich niet alleen op de jarenlange inside-information die ze kreeg, maar ook op enkele exclusieve interviews met de ex-president. Zo beweert Trump in een van die gesprekken dat hij op 6 januari 2021 niet live op televisie de bestorming van het Capitool aan het volgen was. Heel wat bronnen binnen het Witte Huis beweerden nochtans van wel voor de commissie die die feiten onderzoekt.

Ook zou Trump zijn dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner via Twitter hebben willen ontslaan als adviseurs en zou hij overwogen hebben Mexicaanse druglabs te bombarderen. Belangrijke documenten zou hij gewoon doorgespoeld hebben, aldus enkele ex-medewerkers die geregeld papier uit het verstopte toilet moesten vissen. De brieven van Russisch president Vladimir Poetin en Noord-Koreaans leider Kim Jong-un zou hij dan weer bewaren, terwijl hij de Duitse ex-bondskanselier Angela Merkel een “bitch” zou hebben genoemd.

Kritiek

Dat Haberman tijdens veel van de meest beruchte episodes op de eerste rij zat, leidt ook tot kritiek. Op Twitter klinkt bijvoorbeeld dat ze al veel vroeger dan anderen wist dat Trump geheime documenten uit het Witte Huis had meegenomen naar zijn privéverblijf in Florida. Het Amerikaanse volk had het recht dat te weten, klinkt het, maar in plaats daarvan koos de journaliste ervoor met die informatie de verkoop van haar boek te stimuleren. Dat ze al die jaren zo dicht bij Trumps kringen vertoefde, doet bij sommigen ook vragen rijzen over haar journalistieke integriteit.

Frans Verhagen, Nederlands auteur en journalist gespecialiseerd in de VS, is het niet eens met die kritiek. “Het boek is juist een goed voorbeeld van journalistieke diepgravendheid. Een persoonlijk contact met Trump onderhouden en zijn vertrouwen winnen is heel moeilijk. De dingen die ze onthult, zijn ook niet wereldschokkend. Dan vind ik het legitiem dat je daar als journalist even mee wacht, in plaats van het aan je collega’s over te laten.” Dat Trump enkele interviews met Haberman, journaliste van een ‘vijandige’ krant, toestond, bevestigt volgens Verhagen vooral Trumps ijdelheid en drang om in de media te komen.

'Confidence Man'. Beeld AP

‘Gestoord’

Een proces in de staat Georgia over verkiezingsfraude, een aanklacht in New York over belastingontduiking en het federaal onderzoek naar zijn rol in de bestorming van het Capitool: er hangen Trump al veel strafbare feiten boven het hoofd. Hoe bepalend is nog maar eens een nieuw boek? Niet zo erg, denkt professor en VS-expert Kristiaan Versluys (UGent). “Ik heb het nog niet gelezen, maar ik weet nu al dat ik er weinig uit zal bijleren. Bij elk boek ben ik verwonderd over hoe extreem zijn gedrag is, maar uiteindelijk komt het telkens neer op het volgende: de man is een chaoot, impulsief en gestoord.”

Op de tussentijdse verkiezingen in de VS en Trumps gooi naar het presidentschap in 2024 zal de biografie sowieso weinig invloed hebben, meent hij. “Voor zijn volgelingen is dit van geen enkel belang. Voor hen is dat gewoon een bewijs van de samenzwering van de elite tegen hun held.” Versluys gelooft eerder in het effect van de vele rechtszaken. “De Republikeinse Partij wordt nog sterk gedomineerd door Trump. Wie zich nu openlijk tegen hem uitspreekt, wordt afgevoerd, zoals Liz Cheney. Maar stilaan groeit de onvrede. Onder druk van die rechtszaken kunnen kiezers die zich in het midden bevinden, hem toch beginnen afvallen.”