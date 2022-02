Concurrentiestrijd tussen supermarkten zet steeds grotere druk op groenteboeren

Na protest van de groentetelers komt er toch opnieuw overleg met de diepvriesproducenten over de prijs van hun groenten. Door de stijgende kosten moeten de groenteboeren die vaak verkopen tegen verlies. ‘De concurrentie tussen de supermarkten speelt hier een belangrijke rol in.’

“Altijd ’t zelfde. Kwille maar alleen zeggen begrip, begrip. Tistèt geen begrip, hé! ’t Is geen begrip, ’t komt daarop neer. En al die schone klapkes en schone lachen, ’t helpt niet. ’t Helpt niet! Er is geen begrip.”

In amper dertien sappige West-Vlaamse seconden liet de 32-jarige groenteboer Matthias Spriet donderdag in het VRT-journaal zijn licht schijnen op de toestand waarin de groentetelers zich momenteel bevinden. Zij worden geconfronteerd met steeds hogere kosten – tot meer dan 20 procent –, maar er is weinig begrip van de diepvriesproducenten: die willen slechts 3 à 5 procent extra betalen.



“Die forse stijging van de kosten heeft verschillende oorzaken”, zegt Rony Neyens, voorzitter van de West-Vlaamse vakgroep voor groentetelers bij de Boerenbond. Hij is zelf trouwens ook groenteboer. “Alleen al voor de diesel van onze tractoren zullen we 40 procent meer moeten betalen dan vorig jaar. En die tractoren zijn in de loop der jaren tot tien keer duurder geworden. Om dan nog te zwijgen over de meststoffen, waarvoor we drie keer zoveel betalen: er wordt te weinig geproduceerd en heel veel mest wordt opgekocht door China.

“Bovendien zijn we geen fabriek, die op voorhand perfect weet hoeveel stuks er geproduceerd zullen worden in een jaar tijd. Afhankelijk van de weersomstandigheden – zeker sinds de klimaatopwarming – kan een oogst soms helemaal tegenvallen. Dat kan ons 20 à 30 procent van onze omzet kosten. En er zijn bepaalde groenten die we sowieso al maar aan productieprijs verkopen en waar we dus geen winst op maken. Ik denk dan aan de wortelen. Wij blijven dat toch doen omdat de diepvriesproducenten anders dreigen om ook andere groenten niet bij ons af te nemen.”

32 cent voor kilo bloemkool

Neyens levert zijn volledige teelt aan grote diepvriesafnemers als Greenyard en Ardo. Er zijn er nog vijf andere in ons land. “Het grote probleem is dat de tarieven die we krijgen voor onze groenten amper gestegen zijn. Neem een bloemkool: daarvoor betalen ze ons 32 cent per kilo. Dat is zelfs nog minder dan dertig jaar geleden.”

Na verwerking en verpakking door de diepvriesproducent wordt diezelfde bloemkool in de supermarkt voor iets meer dan één euro verkocht, drie keer zoveel dus. Maar nog altijd spotgoedkoop. “Daar speelt vooral de concurrentiestrijd tussen de supermarkten een rol”, zegt Neyens. “Zij willen alles zo goedkoop mogelijk aanbieden in de winkel en zetten zo extreme druk op de prijzen – ik vraag me af of de consumenten het zo erg vinden als ze een halve euro meer moeten betalen. Als de diepvriesproducenten niet akkoord gaan met het prijsvoorstel van de supermarkten, dan dreigen deze laatste er soms mee om bepaalde groenten gewoon niet aan te bieden.”

Of misschien dat ze hun producten in het buitenland zullen kopen? “Dat is niet zo evident, want dat kan een heel stuk duurder uitvallen”, gaat Neyens verder. “Alleen al door de transportkosten en de kleine marges. West-Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Nederland zijn door de bodemsoort en het klimaat bovendien uitermate geschikt voor de groenteteelt. Wij weten best dat we een product leveren dat niet zomaar te vervangen is en waar er zeker geen overschotten van zijn.”

Dat is ook de reden waarom de groentetelers de afgelopen weken op tafel klopten en langsgingen bij een aantal diepvriesproducenten. Op korte termijn zal moeten blijken of hun protest iets heeft uitgehaald en ze toch een hogere prijs zullen krijgen voor hun groenten.

Ondanks al deze moeilijkheden denkt Neyens helemaal niet aan stoppen. “Zeker niet, maar je moet echt wel in die sector geboren zijn. Anders kan je die onzekerheid niet aan. Er zijn er heel veel die afhaken. Daarom ben ik ondanks alles toch wel blij dat mijn zoon mee gestapt is in het bedrijf en de zaak nu verder zet.”